Apple presenta o modo retrato e o modo nocturno mellorados no iPhone 15

Resumo: Apple presentou as actualizacións de funcións máis recentes para a súa aplicación de cámara no iPhone 15. O modo Retrato mellorado agora incorpora tecnoloxía de aprendizaxe automática para detectar automaticamente persoas e mascotas, proporcionando aos usuarios fotografías impresionantes como retratos. Ademais, Apple fixo melloras no modo nocturno para mellorar as capacidades de fotografía con pouca luz. O iPhone 15 tamén conta cunhas especificacións de cámara actualizadas cunha lente de apertura f/1.6, unha opción de telefoto 2x e unha capacidade de 24 megapíxeles.

Apple levou o seu coñecido modo Retrato ao seguinte nivel no iPhone 15 coa integración da tecnoloxía de aprendizaxe automática. Esta nova función utiliza algoritmos avanzados para analizar a composición da foto e cambiar automaticamente ao modo Retrato cando se detecta unha persoa ou mascota. Esta innovación ten como obxectivo proporcionar aos usuarios retratos de aspecto profesional sen necesidade de axustes manuais.

Ademais, despois de capturar unha foto en modo Retrato, os usuarios agora teñen a posibilidade de cambiar o foco entre diferentes individuos ou mascotas, garantindo que o suxeito desexado estea perfectamente resaltado. Aínda que a opción de desactivar o modo Retrato e volver á foto orixinal estivo dispoñible desde a súa presentación, esta nova actualización engade unha maior versatilidade e control creativo á función.

Apple tamén fixo melloras no modo nocturno, o que permite aos usuarios capturar fotos impresionantes mesmo en ambientes difíciles con pouca luz. Aínda que non se revelaron detalles específicos sobre as melloras, o compromiso de Apple de mellorar continuamente esta función suxire que os usuarios poden esperar unha mellor calidade de imaxe e un ruído reducido en escenarios pouco iluminados.

En canto ás especificacións da cámara, o iPhone 15 dispón dunha lente de apertura f/1.6, que permite que entre máis luz no sensor da cámara, resultando en imaxes máis nítidas e vibrantes. Ademais, a opción de telefoto 2x ofrece aos usuarios unha capacidade de zoom mellorada, que lles permite capturar suxeitos a distancia sen comprometer a calidade da imaxe. Cunha capacidade de 24 megapíxeles, os usuarios poden esperar fotos de maior resolución con maior detalle e claridade.

En xeral, as actualizacións de Apple ao modo Retrato e ao modo nocturno, xunto coas especificacións melloradas da cámara no iPhone 15, demostran o compromiso da compañía de proporcionar aos seus usuarios capacidades excepcionais de fotografía. Estes avances garanten que os usuarios poidan capturar retratos abraiantes e fotos de alta calidade en calquera condición de iluminación.

