Tempos de lanzamento do DLC The Teal Mask en Pokemon Scarlet e Violet

Os adestradores de todo o mundo agardan ansiosamente o lanzamento do primeiro DLC de Pokemon Scarlet e Violet, The Teal Mask. Establecido para o lanzamento o mércores 13 de setembro, os xogadores teñen curiosidade sobre os horarios de lanzamento específicos na súa rexión.

Segundo a información confirmada, The Teal Mask DLC lanzarase nos seguintes horarios:

– 6:12 hora do Pacífico (XNUMX de setembro)

– 8:12 hora central (XNUMX de setembro)

– 9:12 hora do Leste (XNUMX de setembro)

- 2 am hora do Reino Unido (13 de setembro)

– 3 am hora de Europa Central (13 de setembro)

– 5:30 am hora india (13 de setembro)

- 9:13 horas, hora de Xapón (XNUMX de setembro)

Estes horarios poden estar suxeitos a cambios, pero espérase que o xogo se lance ao redor do tempo indicado. Os xogadores deben manterse informados de calquera anuncio sobre cambios no tempo de lanzamento.

The Teal Mask é parte do DLC The Hidden Treasure of Area Zero para Pokemon Scarlet e Violet. O DLC leva aos xogadores nunha viaxe escolar a Kitakami, unha aldea animada chea de actividades festivas e vendedores ambulantes. The Pokemon Company xa presentou novos monstros de peto, lendarios e personaxes que se presentarán en The Teal Mask.

As filtracións tamén revelaron información adicional sobre novas habilidades, entradas da Pokedex e monstros de peto como Bloodmoon Ursaluna. A segunda parte do DLC The Hidden Area of ​​Treasure Zero, chamada The Indigo Disk, está programada para o lanzamento do cuarto trimestre/inverno en 4.

Os xogadores que queiran probar The Teal Mask DLC terán que ter o Pokémon Scarlet ou o Pokémon Violet. Os que posúan os dous xogos terán que comprar copias separadas de The Teal Mask.

A pesar dos problemas técnicos iniciais que afectaron á inmersión e á experiencia do xogador, Pokemon Scarlet e Violet tiveron un lanzamento moi exitoso, converténdose no maior lanzamento de Nintendo de todos os tempos con 10 millóns de copias vendidas nos tres primeiros días.

