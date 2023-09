Google confirma o lanzamento de Pixel Watch 2 na India o 5 de outubro

Google India anunciou que o moi esperado Pixel Watch 2 debutará na India o 5 de outubro, un día despois do seu lanzamento mundial o 4 de outubro. O reloxo intelixente estará dispoñible exclusivamente para a súa compra en Flipkart, a popular plataforma de comercio electrónico.

O Pixel Watch 2 presentarase xunto coa serie Pixel 8 e os novos Pixel Buds no evento Made by Google. Aínda que Google non revelou os prezos e as especificacións do Pixel Watch 2, un vídeo teaser publicado en X mostra o seu deseño, cunha banda de cor de porcelana. O próximo reloxo intelixente parécese ao seu predecesor, o Pixel Watch, que non foi lanzado na India.

Os informes suxiren que o Pixel Watch 2 podería estar alimentado por un chipset Qualcomm Snapdragon da serie W5, que ofrece unha duración da batería de máis de 24 horas coa súa función de visualización permanente (AOD) activada. Espérase que funcione con Wear OS 4. Ademais, o reloxo intelixente podería contar con catro novos paquetes de esferas de reloxo: accesible, Arc, Bold Digital e Analog Bold, e un corpo de aluminio.

A lista de Google Play Console indica que o Pixel Watch 2 podería estar equipado cun SoC Qualcomm SW5100, que se rumorea que é o chipset Snapdragon W5. Aínda que Google mantivo os beizos axustados sobre as especificacións do dispositivo, a súa énfase na IA no recente evento Google I/O 2023 insinúa a integración da tecnoloxía de intelixencia artificial nos seus próximos produtos.

A emoción está aumentando a medida que se achega o evento de lanzamento e os consumidores da India agora poden esperar a dispoñibilidade do Pixel Watch 2 en Flipkart a partir do 5 de outubro.

