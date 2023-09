Novos filtros de difusión de ouro de Bloom para cinematógrafos

A colaboración entre o galardonado director de fotografía Philip Bloom e Formatt-Hitech deu lugar á creación da serie de filtros de difusión Bloom Gold. Estes filtros de difusión atornillados están deseñados para eliminar o bordo dixital das imaxes producidas por cámaras e lentes modernas ao tempo que proporcionan un efecto de quecemento sutil.

Bloom recoñeceu a necesidade dunha solución que poida mellorar o carácter e a profundidade das imaxes producidas por cámaras e lentes de alta calidade. Insatisfeito coas opcións existentes, asociouse con Formatt-Hitech para desenvolver os seus propios filtros de difusión. Fabricados con vidro óptico Schott B270i e meticulosamente acabados a man no Reino Unido, estes filtros exemplifican os máis altos estándares de calidade.

Os filtros de difusión Bloom Gold están dispoñibles en potencias de 1/8, 1/4 e 1/2, e unha gama de tamaños de 49 mm a 82 mm. Cun anel de filtro antirreflectante, estes filtros pódense usar facilmente tanto con fotografías como con lentes de cine máis pequenos. A elección entre diferentes potencias permite aos usuarios afinar o efecto desexado en función de factores como a lente, a iluminación e a distancia focal.

Os filtros inclúen unha selección de acabados en anel, xa sexa negro tradicional ou dourado opulento, aínda que o vidro e o efecto seguen sendo os mesmos para ambas as versións. Os prezos dos filtros Bloom Gold oscilan entre os 87.50 USD para os filtros de 49 mm e os 140 USD para as versións de 82 mm. Pódense mercar directamente no sitio web de Formatt-Hitech nos EUA e no Reino Unido.

Os cineastas que buscan mellorar o impacto visual e o carácter das súas imaxes agora poden confiar nos filtros de difusión Bloom Gold para ofrecer unha solución. Creados cunha atención meticulosa aos detalles e utilizando materiais de alta calidade, estes filtros ofrecen a sintonía e a versatilidade desexadas polos profesionais do campo.

Fontes:

– Erik Naso, DP gañador do premio Emmy con máis de 20 anos de experiencia na industria.

– Formatt-Hitech, fabricante dos filtros de difusión Bloom Gold.