O prometedor potencial das lentes de Apple: unha mirada máis atenta ás patentes recentes

No medio do zumbido que rodea o tan esperado auricular Vision Pro VR, a conversación sobre Apple Glasses parece que pasou a un segundo plano. En maio xurdiron dúbidas sobre o lanzamento real destas lentes de realidade aumentada (AR), tendo en conta a existencia da Vision Pro. Non obstante, hai varias razóns polas que Apple Glasses aínda pode ter un lugar no mercado.

A comodidade e a practicidade xogan un papel crucial na experiencia do usuario. Non todas as situacións requiren a potencia bruta do Vision Pro, e levar postos constantemente uns auriculares pode chegar a ser aburrido. Os dispositivos lixeiros que ofrecen comodidade e funcionalidade rápida adoitan ser preferidos. Apple parece entender isto, como demostra unha recente presentación de patentes que describe varias características interesantes para un dispositivo AR.

Unha característica destacada na patente é unha coroa dixital para unha navegación sen esforzo. Permite aos usuarios desprazarse facilmente polas notificacións, imaxes e ata reproducir música. Esencialmente, esta función aseméllase a un heads-up display (HUD), que se asemella ás capacidades dun reloxo intelixente pero aparece directamente diante dos ollos do usuario.

Non obstante, se Apple pretende facer viables as gafas, deberían implementarse capacidades multitarefa. Informes recentes suxiren que Apple está a traballar en dous novos modelos de Vision Pro, un para o mercado de consumo. Xorden especulacións sobre se este modelo enfocado ao consumidor será as Apple Glasses, ou se quizais as Glasses foron substituídas por esta nova iteración.

Como o evento Wonderlust de Apple está programado para hoxe, hai esperanzas de actualizacións nalgún destes proxectos de hardware. Non obstante, é importante ter en conta que non todas as patentes chegan a producirse como produtos ou características realizadas. Só o tempo revelará verdadeiramente os plans de Apple no ámbito dos auriculares AR.

Fontes: presentación de patentes de Apple