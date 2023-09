IBM amplía a colaboración con Parle Products para impulsar a transformación dixital

IBM anunciou unha expansión da súa asociación con Parle Products, unha marca de galletas líder na India, para acelerar a viaxe de transformación dixital da compañía. Ao aproveitar as tecnoloxías da nube e da intelixencia artificial (IA), Parle puido mellorar a eficiencia operativa e optimizar a infraestrutura de TI global.

Antes da súa colaboración con IBM en 2014, Parle enfrontouse a desafíos na súa complexa rede de subministración e distribución debido a estratexias non diferenciadas entre produtos e canles. Isto levou a limitacións no nivel de servizo e aumento dos custos. Non obstante, co apoio de IBM Consulting, Parle reduciu con éxito os custos de abastecemento, mellorou a precisión das previsións de vendas e baixou o custo de servizo.

Sanjay Joshi, CIO de Parle Products, expresou o seu optimismo sobre a asociación, afirmando: "Con IBM Consulting, estamos preparados para desbloquear novas vías de crecemento e permanecer á vangarda da evolución da industria". A colaboración con IBM axudou a Parle a axilizar numerosas funcións, incluíndo a transformación de adquisicións, a evolución da cadea de subministración e a transformación de RRHH.

Kamal Singhani, socio director de IBM Consulting na India e o sur de Asia, destacou a importancia de aproveitar as tecnoloxías da nube e da intelixencia artificial no competitivo panorama empresarial actual. Subliñou que estas tecnoloxías transformadoras son esenciais para satisfacer as demandas dos clientes e mellorar as operacións comerciais en xeral.

Ao aproveitar as capacidades de IA e nube de IBM, Parle Products foi capaz de impulsar a transformación dixital e acadar a excelencia operativa. Con esta asociación, Parle pretende mellorar aínda máis a súa presenza no mercado e crear novas oportunidades de crecemento.

