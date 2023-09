Os pais preparan unha festa na honra da filla que naceu con un defecto cardíaco raro

Sue e Katie O'Leary-Hall, pais de Rose, de catro anos, despediron o último adeus da súa filla o 4 de setembro, xusto antes de que comezase a escola. Rose, de Pool-in-Wharfedale, tiña un defecto cardíaco terminal coñecido como Arco aórtico interrompido, unha condición extremadamente rara que afecta a un de cada 50,000 bebés.

Rose sufrira recentemente un complexo procedemento cirúrxico coa esperanza de reparar o seu corazón, un procedemento que os seus pais e os miles de seguidores que se unían detrás dela creran que cambiaría a súa vida. Desafortunadamente, o corazón de Rose estaba demasiado danado polo seu estado e a cirurxía non tivo éxito.

Sue describiu a Rose como unha potencia, dicindo que superara unha adversidade incrible ao longo da súa vida. Sue e Katie están devastadas pola perda da súa enérxica e animada filla.

Na honra de Rose, a familia decidiu non celebrar un funeral tradicional senón facer unha festa. Queren celebrar a vida de Rose e lembrar o seu amor polos vestidos elegantes, os petos e o baile de Shakira.

Sue e Katie teñen un fillo, Will, que foi levado por Sue. Rose foi levada por Katie despois de someterse con éxito a un tratamento de FIV, o que esgotou os seus aforros. Debido a que Sue xa dera a luz a un fillo, non eran elixibles para o tratamento do NHS. Durante unha exploración de rutina, os médicos descubriron o defecto cardíaco de Rose e informaron á parella de que as posibilidades de supervivencia da súa filla máis aló dunha semana eran escasas.

Aos tres días de idade, Rose someteuse ao procedemento de Norwood, seguido dunha desafiante batalla de 17 días pola súa vida. Rose volveu desafiar as probabilidades cando sobreviviu a un ictus e outra operación aos dez meses de idade.

En agosto deste ano, Rose finalmente chegou a un punto no que era o suficientemente forte para a operación cardíaca necesaria. Aínda que a cirurxía inicialmente parecía exitosa, os cirurxiáns descubriron que Rose non tiña impulsos eléctricos no seu corazón. Ela requiriu operacións adicionais, incluída a colocación dun marcapasos.

Desafortunadamente, o corazón de Rose comezou a sangrar catro días despois da cirurxía. A pesar dos esforzos dos cirurxiáns por reparar o dano, xurdiron máis complicacións. Os riles de Rose fallaron e mantívose con soporte vital ata que se determinou que non se podía facer nada máis.

A carga económica do falecemento de Rose engádese á angustia emocional da familia. Creouse unha páxina de crowdfunding para axudar cos custos da festa de Rose e para apoiar a Sue e Katie durante este momento difícil. A familia agradece o apoio que recibiron do persoal do hospicio Martin House, que lles permitiu pasar un tempo con Rose despois do seu falecemento.

Fonte: [fonte]