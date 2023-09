Panasonic anuncia o Lumix G9 II con enfoque automático actualizado e funcións avanzadas

By

Hoxe, Panasonic presentou a moi esperada Lumix G9 II, sucesora da súa cámara insignia G9 Micro Four Thirds (MFT). O G9 II está deseñado para creadores híbridos que priorizan tanto a fotografía como o vídeo. A característica destacada desta cámara é o seu sistema de enfoque automático actualizado, que se presentou por primeira vez na Panasonic Lumix S5 II.

O novo sistema de enfoque automático ofrece un enfoque máis rápido e preciso cun sistema de detección de fase 779 aumentado. Tamén inclúe algoritmos avanzados de recoñecemento e seguimento de temas, que permiten un seguimento eficaz de humanos, animais (incluídos ollos), coches e motocicletas. Aínda que a gama de temas recoñecidos pode non ser tan extensa como outras marcas, abrangue as áreas clave nas que se centran a maioría dos fotógrafos.

Dentro do G9 II, hai un sensor MFT Live MOS de 25.2 MP de novo deseño combinado cun novo motor de procesamento. A cámara utiliza un modo de desprazamento de píxeles de alta resolución, que permite a toma de imaxes a man para producir imaxes de 100 MP. A clasificación ISO oscila entre 100 e 25,600.

A velocidade de ráfaga do G9 II é un impresionante 60 fps con enfoque automático continuo, que se pode aumentar a 75 fps sen enfoque automático usando o obturador electrónico. Co obturador mecánico, a cámara ofrece unha velocidade de ráfaga lixeiramente máis lenta de 14 fps (AF-S) ou 10 fps (AF-C). Ademais, hai un modo de pre-ráfaga que se pode configurar para capturar a acción 1.5, 1 ou 0.5 segundos antes de premer completamente o obturador, garantindo que non se perdan momentos cruciais.

A Lumix G9 II é compatible cunha ampla gama de lentes Micro Four Thirds de Panasonic, Olympus, Leica e outras marcas, proporcionando aos fotógrafos un amplo arsenal para calquera situación de disparo. Panasonic tamén mellorou o seu sistema de estabilización de imaxe con ata 8 pasos de estabilización no corpo (BIS) e Active IS avanzado para unha estabilización adicional durante o movemento.

En canto ás capacidades de vídeo, o G9 II ofrece resolucións de vídeo máximas de 5.7K 60p, 4K 120p ou FullHD 240p. Pode gravar usando o sensor completo en 4:2:0 10 bits, proporcionando ata 13 paradas de rango dinámico ao disparar en V-Log. A cámara admite a gravación en Apple ProRes e permite aos usuarios crear e instalar as súas propias LUT en tempo real ou escoller entre 19 LUT prefabricadas.

O deseño da carrocería do G9 II foi refinado en comparación co seu predecesor, presentando unha parte superior máis plana que lembra ao Lumix S5 II. A pantalla superior foi substituída por un dial de funcións separado e o deseño xeral segue sendo familiar para os tiradores de Panasonic existentes. A cámara conta cunha pantalla articulada de 3 polgadas con 1,080 puntos e un visor electrónico de 3,680 puntos.

O Lumix G9 II estará dispoñible a finais de novembro cun prezo inicial de 1,899 $ / 1,699 £ só para o corpo. No Reino Unido, venderase en dous kits: un co obxectivo Panasonic 12-60 mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS por £ 1,899 e outro co Leica DG Vario-Elmarit 12-60 mm f/2.8-4.0 ASPH. lente por 2,249 £.

En xeral, a Panasonic Lumix G9 II é unha cámara impresionante con autofoco avanzado, estabilización de imaxe e funcións de vídeo. Ofrece unha experiencia de rodaxe versátil para creadores híbridos que demandan fotografías e vídeos de alta calidade.

