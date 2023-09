Panasonic G9 II: unha actualización revolucionaria para fotógrafos en 2023

A Panasonic G9 II é o tan esperado sucesor da cámara G9 orixinal e non defrauda. Aínda que pode parecer diferente ao seu predecesor, o G9 II demostra ser igual de revolucionario en canto ás súas características e capacidades.

Unha mellora notable é o deseño do corpo da cámara. O G9 II parécese moito ao S5 II, o que é un cambio ben recibido. Os discos e os botóns están situados para facilitar o acceso, e a adición dun botón adicional personalizable preto da montura da lente mellora a versatilidade da cámara.

Non obstante, unha desvantaxe é a baixada no visor electrónico (EVF) do G9 orixinal. O G9 II presenta un EVF de 3.69 millóns de puntos cun factor de aumento reducido. Aínda que aínda é eficaz e axeitada para unha cámara moderna, queda curta en comparación coa súa predecesora.

Baixo o capó, o G9 II presenta cambios significativos, con tres melloras fundamentais que merecen a pena destacar. A cámara incorpora agora o último sistema de enfoque automático híbrido baseado en detección de fase de Panasonic, que ofrece unha detección precisa de suxeitos tanto para animais como para humanos. Este sistema de enfoque automático é fiable e rápido, que garante un enfoque preciso en varias situacións de disparo.

Ademais, mellorouse a estabilización de imaxe no corpo (IBIS), proporcionando ata oito paradas de estabilización. Esta función permite aos fotógrafos capturar imaxes máis nítidas, especialmente en condicións de pouca luz ou cando usan teleobjetivos. A estabilidade do G9 II está á par con outras cámaras líderes da súa clase.

Ademais, a cámara está equipada cun sensor de 25 megapíxeles, similar ao que se atopa no GH6. Aínda que o sensor GH6 ten algúns problemas co ruído e a perda de detalles en ISOs máis baixos, o G9 II mostra melloras prometedoras na calidade da imaxe, especialmente nos ISO desde a base a 800.

A pesar de estar deseñado pensando en fotógrafos, o G9 II aínda ofrece unha impresionante variedade de modos de gravación de vídeo. Aínda que pode carecer de CF Express como opción multimedia, a compresión H.265 gravada nas ranuras para tarxetas SD xemelgas é máis que suficiente para as necesidades da maioría dos usuarios.

En xeral, a Panasonic G9 II é unha cámara innovadora que atende as necesidades dos fotógrafos. Co seu enfoque automático mellorado, estabilización mellorada e sensor avanzado, o G9 II establece un novo estándar para as cámaras Micro Four Thirds en 2023.

