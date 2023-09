As inconsistencias das idades e aniversarios dos heroes de Overwatch 2

Overwatch 2, a moi esperada secuela do popular xogo de disparos en primeira persoa, publicou recentemente no seu sitio web oficial as datas de nacemento e idades canónicas de cada un dos seus 38 heroes. Aínda que algunhas destas idades teñen sentido, hai varias inconsistencias que deixaron aos fanáticos rascando a cabeza e cuestionando a cronoloxía e a tradición do xogo.

Un dos exemplos máis evidentes desta inconsistencia é co novo heroe de apoio, Kiriko. Na tradición do xogo, indícase que Kiriko creceu con Genji e Hanzo e adestrouse xunto a eles nos camiños da espada. Non obstante, segundo as súas idades oficiais, Genji e Hanzo teñen 37 e 40, respectivamente, mentres que Kiriko só ten 21. Esta diferenza de idade non se aliña coa arte e a historia que coñecemos.

Os fans tamén sinalaron outras rarezas e inconsistencias. Por exemplo, Sojourn ten agora 47 anos, pero a súa irmá Valentine tería que dar a luz á sobriña de Sojourn aos 14 anos, o que parece moi improbable. Ademais, a diferenza de idade entre Pharah e Mercy, que agora se revela como unha parella canónica, non parece coincidir coa arte da historia de orixe de Ana.

En xeral, aínda que a historia de Overwatch sufriu moitos cambios e transformacións ao longo dos anos, parece que o foco estivo máis en crear un mundo e unha narrativa vibrantes que en garantir unha liña de tempo coherente. Aínda que estas inconsistencias poden ser frustrantes para algúns fans, é importante lembrar que a historia de Overwatch trata, en definitiva, das vibracións e experiencias dos seus personaxes e non dos detalles das súas idades.

Fonte: Ningún