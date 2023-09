O equipo de Overwatch 2 confirma os cambios no xogo competitivo, pero non todas as melloras en breve

O equipo de Overwatch 2 recoñeceu que hai certos problemas co estado actual do xogo competitivo no xogo e están a traballar para facer as melloras necesarias. Unha das principais preocupacións que se plantexou é a falta de transparencia na forma en que se calculan as clasificacións. Os xogadores expresaron a súa insatisfacción co novo sistema, sinalando que non é gratificante e pode levar a unha baixa de clasificación mesmo despois de gañar partidos.

O director do xogo Overwatch, Aaron Keller, abordou estas preocupacións e confirmou que os cambios están en curso. Unha cuestión que destacou é o uso da decadencia MMR, que pode provocar que os xogadores se deranguen se non xogaron un determinado papel con frecuencia. O equipo planea ser máis transparente sobre como afecta a decadencia ás filas e fará cambios para abordar esta preocupación.

Keller tamén mencionou a posibilidade de recuperar a medición da clasificación de habilidades do xogo orixinal de Overwatch, pero aínda non está seguro se iso ocorrerá. O equipo está a explorar diferentes opcións e agradece os comentarios da comunidade.

En canto ao calendario destes cambios, faranse algúns axustes a curto prazo, como melloras na forma en que se xestiona a decadencia do MMR. Non obstante, a principios do próximo ano aplicaranse cambios maiores. O equipo pretende facer o sistema de clasificación máis transparente, proporcionar informes máis frecuentes, relaxar as restricións de agrupación en niveis de alta cualificación e introducir novas recompensas competitivas.

Aínda que estas actualizacións poden levar algún tempo, o equipo de Overwatch 2 comprométese a crear unha experiencia competitiva máis satisfactoria e gratificante para os xogadores.