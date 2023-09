O popular xogo de escalada indie, "Only Up", que gañou un gran número de seguidores en Twitch, foi eliminado bruscamente da tenda de xogos para PC Stream. O desenvolvedor do xogo, coñecido como Indiesolodev, citou meses de estrés como o motivo da súa eliminación.

Nunha nota do parche de Steam adxunta ao xogo agora eliminado, Indiesolodev explicou que "Only Up" foi a súa primeira aventura no desenvolvemento de xogos, creado con fins creativos e para probar as súas habilidades. Non obstante, o xogo causoulles moito estrés ao longo dos meses. Expresaron o seu desexo de deixar atrás o xogo e centrarse no seu propio benestar.

Como estudante de deseño de xogos, Indiesolodev expresou que xa non quería a responsabilidade de apoiar "Only Up" e, en cambio, pretendía facer unha pausa e continuar coa súa educación. Tamén mencionaron os seus plans para desenvolver o seu próximo xogo, que tería un xénero, unha ambientación e un enfoque diferente na cinematografía.

A pesar de ser un programador en solitario de "Only Up", Indiesolodev planea traballar cun equipo para o seu próximo xogo, titulado provisionalmente "Kith". A eliminación de "Only Up" da tenda de Steam marca o final da dispoñibilidade do xogo para os xogadores.

"Only Up" recibiu críticas positivas en Steam desde o seu lanzamento en maio de 2023, cun 71 % dos revisores marcándoo como unha experiencia positiva. O xogo seguiu a historia dun adolescente chamado Jackie, que tivo que subir ao cumio do mundo do xogo para escapar da pobreza e aprender sobre si mesmo.

Aínda que o xogo atraeu aos fanáticos da criptografía coas súas referencias aos NFT de Goblintown, tamén houbo queixas sobre o seu uso da arte NFT. Xurdiron especulacións de que a eliminación do xogo podería estar relacionada co uso de material protexido por dereitos de autor, incluída a música de programas de anime e videoxogos existentes.

En xeral, a súbita eliminación de "Only Up" da tenda de Steam deixou aos fanáticos decepcionados, pero a decisión de Indiesolodev de priorizar o seu benestar e centrarse no desenvolvemento futuro do xogo é comprensible.

