Só arriba, xogo viral en Twitch, retirado de Steam

O popular xogo viral, Only Up, que gañou unha inmensa popularidade en Twitch durante o verán, foi eliminado da plataforma Steam. O creador do xogo, coñecido como SCKR Games, expresou o seu desexo de saír do xogo debido ao estrés que causaba.

Only Up gañou un gran número de seguidores en Twitch coa súa versión única da historia de Jack and the Beanstalk. O xogo presentaba narracións filosóficas e plataformas desafiantes mentres os xogadores tentaban subirse por varios obxectos e ambientes flotantes.

A pesar do seu éxito en Twitch, Only Up enfrontouse ás críticas pola súa inclusión de referencias de NFT, a ausencia de funcións de xogo como unha función de gardar e as acusacións de usar activos con copyright doutro desenvolvedor. Estas controversias levaron a que o xogo fose retirado temporalmente de Steam en xullo antes de volver.

Nunha publicación de actualización, o desenvolvedor en solitario de Only Up recoñeceu os seus erros e expresou o seu desexo de deixar atrás o xogo. Citaron o estrés que o xogo causara e a necesidade de tranquilidade e cura. O desenvolvedor planea facer unha pausa e continuar a súa educación mentres traballa no seu próximo xogo, titulado provisionalmente Kith. Este novo proxecto terá un concepto, xénero e escenario diferente, centrándose na cinematografía. O desenvolvedor tamén expresou o seu desexo de traballar cun pequeno equipo para mellorar as súas habilidades de deseño de xogos.

Fiel ao seu anuncio, Only Up xa non está dispoñible para compra en Steam. Non obstante, os que xa compraron o xogo aínda poden descargalo e xogalo. Con case 13,000 comentarios, Only Up mantén unha valoración na súa maioría positiva.

