Explorando o combate Zero-G en Starfield: unha misión que vale a pena emprender

Starfield, o moi esperado xogo de rol de mundo aberto desenvolvido por Bethesda, está facendo ondas na comunidade de videoxogos co seu xogo envolvente e un amplo universo por explorar. Entre as numerosas misións dispoñibles no xogo, unha en particular destaca como unha experiencia emocionante: "Sure Bet".

Ambientada no sistema Alpha Centauri, esta misión secundaria comeza na pequena cidade industrial de Gagarin Landing. Os xogadores atópanse con Lizzy, unha camarera que busca atraer a atención dos directivos das empresas cun licor valioso e caro. Para cumprir a súa solicitude, os xogadores deben embarcarse nunha misión para localizar a bebida perdida nun buque de carga abandonado.

O que distingue esta misión é o xiro inesperado do combate de gravidade cero que se atopou no barco. Mentres os xogadores exploran a embarcación abandonada, a gravidade artificial falla, facendo que todo, incluído o xogador, os obxectos e os piratas espaciais, flote en cero-G cada 30 segundos. Este cambio dinámico da gravidade ofrece unha experiencia de combate única e estimulante.

Usando os cambios de gravidade ao seu favor, os xogadores poden manobrar rapidamente a lugares máis altos ou apuntar aos inimigos que son eliminados e flotan ao aire libre. O combate vólvese aínda máis entretido cando os xogadores poden utilizar armas como escopetas, o que resulta en momentos divertidos mentres son empuxados cara atrás contra as paredes.

Ademais do combate, os cambios de gravidade tamén serven como base para lixeiros crebacabezas, engadindo outra capa de diversión á misión. Os xogadores deben navegar pola nave, manobrando a través dos restos flotantes mentres manteñen o seu impulso e resolven os crebacabezas para progresar.

A misión "Sure Bet" mostra o impresionante motor de física en Starfield. A pesar de enfrontarse ás críticas pola súa velocidade de fotogramas bloqueada de 30 fps nas consolas, a misión demostra o gran potencial do xogo e o mundo altamente detallado. A capacidade de rastrexar e manter con precisión a posición, as colisións e o impulso de cada obxecto, arma e personaxe durante cada cambio de gravidade é un testemuño das capacidades técnicas do xogo.

Non obstante, paga a pena notar que moitas das outras misións de Starfield non utilizan plenamente estes sistemas de física e simulación. Aínda que esta misión serve como un exemplo notable do que pode conseguir o xogo, os xogadores poden quedar desexando máis misións que aproveiten esta nova mecánica.

En xeral, a misión "Sure Bet" ofrece unha experiencia emocionante e memorable dentro do universo Starfield. Co seu combate cero-G e o seu xogo envolvente, mostra o compromiso de Bethesda de ofrecer misións atractivas que van máis aló das misións tradicionais de estilo de recuperación. É unha misión que paga a pena emprender para calquera xogador de Starfield que busque unha aventura cargada de adrenalina.

Fontes:

– Starfield: o último RPG de mundo aberto de Bethesda Game Studios

- Misión "Sure Bet" en Starfield