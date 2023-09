Nothing Phone 2 recibe a actualización de firmware de Nothing OS 2.0.3

O Nothing Phone 2, lanzado en xullo de 2023, está a recibir unha nova actualización de firmware chamada Nothing OS 2.0.3. Esta actualización trae varias melloras e cambios no teléfono intelixente. Unha das principais incorporacións é un novo widget de compás que ofrece unha navegación máis detallada. Os usuarios tamén notarán unha nova interface de usuario para o modo de peto, que mellora a experiencia do usuario.

Ademais, a actualización do firmware inclúe compatibilidade con Zomato na barra de progreso de Glyph e mellora a compatibilidade con OTG. Os usuarios tamén poden esperar melloras na resolución de captura da gravadora de pantalla, na estabilidade da conexión Bluetooth, na estabilidade NFC e na retroalimentación háptica.

Ademais, a actualización de Nothing OS 2.0.3 inclúe o parche de seguranza de Android de agosto de 2023, o que garante unha seguridade mellorada para o dispositivo. Nada se comprometeu a proporcionar tres anos de actualizacións do sistema operativo Android e catro anos de parches de seguranza para o Nothing Phone 2.

A actualización ten un tamaño de paquete de 130 MB e está a ser implementada para os propietarios de Nothing Phone 2. Os usuarios poden comprobar manualmente a actualización accedendo a Configuración > Sistema > Actualización do sistema nos seus dispositivos.

Co seu poderoso SoC Snapdragon 8+ Gen 1, o Nothing Phone 2 está deseñado para ofrecer un rendemento excelente. O teléfono intelixente tamén presenta unha configuración de cámara traseira dobre con dous sensores de 50 megapíxeles e unha interface LED Glyph lixeiramente actualizada para notificacións de varias aplicacións.

A actualización de firmware está dispoñible actualmente na India, segundo confirma a recepción da actualización na unidade de revisión. Nada segue mellorando a experiencia do usuario e ofrecendo actualizacións oportunas para os seus teléfonos intelixentes.

Fonte: Gadgets 360, Nothing Phone 2 recibe a actualización de Nothing OS 2.0.3