Northern Trust completa a primeira etapa do ecosistema de créditos de carbono voluntario

Northern Trust anunciou a finalización da primeira etapa dun ecosistema de crédito de carbono voluntario para toda a industria. A plataforma permitirá aos compradores institucionais acceder a créditos de carbono dos principais desenvolvedores de proxectos a través dunha plataforma dixital totalmente automatizada. Utilizando a tecnoloxía de blockchain dixital de libros de contas privadas, o ecosistema conecta aos compradores con provedores de créditos de carbono centrados na redución de gases de efecto invernadoiro, como o dióxido de carbono.

A través da plataforma, os compradores poden realizar transaccións de créditos de carbono tokenizados directamente cos desenvolvedores de proxectos e retiralas contra a súa pegada de carbono. Este desenvolvemento marca un fito importante para o equipo de Activos Dixitais e Mercados Financeiros de Northern Trust, xa que pretende ofrecer unha plataforma líder no mercado para activos dixitais. A capacidade dos clientes institucionais para acceder a créditos de carbono e contribuír á súa viaxe de compensación de carbono considérase crucial para o futuro.

O uso da tecnoloxía dixital na xestión do ciclo de vida dos créditos de carbono proporciona confianza e transparencia tanto aos compradores como aos desenvolvedores de proxectos. Axiliza as tarefas de administración, facilitando a todos os participantes o seguimento, xestión e transacción de créditos de carbono de forma segura. A plataforma tamén ofrece total transparencia ao longo do ciclo de vida de extremo a extremo dun crédito de carbono voluntario.

Northern Trust estivo colaborando con varios desenvolvedores de proxectos, incluíndo Go Balance Limited, un desenvolvedor de proxectos REDD+ centrado en evitar a deforestación, e ReGen III, unha empresa de tecnoloxía limpa que recicla aceite de motor usado. As transaccións na plataforma de produto mínimo viable (MVP) foron totalmente automatizadas. O desenvolvemento da plataforma e a primeira transacción oficial en directo están previstos para finais de 2023.

Esta iniciativa forma parte do grupo de Activos Dixitais e Mercados Financeiros de Northern Trust, que combina equipos responsables de apoiar os mercados de activos dixitais e os servizos de valores tradicionais. A empresa estivo á vangarda da transformación dixital no servizo de valores, sendo pioneira no uso da tecnoloxía blockchain na administración de fondos de capital privado e apoiando a tokenización e fraccionamento de bonos.

Fontes: Northern Trust