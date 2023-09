O prezo do Nokia X30 5G reducido na India: isto é o que debes saber

By

Nokia anunciou recentemente un importante recorte de prezos para o seu teléfono intelixente Nokia X30 5G na India. A compañía reduciu o prezo do teléfono en Rs. 12,000, facéndoo máis accesible aos consumidores. O Nokia X30 5G inclúe especificacións e funcións impresionantes, polo que é unha opción desexable para os usuarios de teléfonos intelixentes.

O Nokia X30 5G presenta unha pantalla AMOLED Full HD+ de 6.43 polgadas cunha frecuencia de actualización de 90 Hz. Está alimentado polo chipset Snapdragon 695 5G de oito núcleos, que proporciona aos usuarios un rendemento rápido e eficiente. O teléfono vén con 8 GB de RAM e 256 GB de almacenamento integrado, o que garante moito espazo para todos os teus ficheiros e aplicacións.

En canto ás capacidades da cámara, o Nokia X30 5G conta cunha configuración de cámara traseira dual cun sensor principal PureView de 50 megapíxeles e un sensor secundario de ángulo ultra gran angular de 13 megapíxeles. Para selfies e videochats, o teléfono ten un tirador frontal de 16 megapíxeles.

As opcións de conectividade do Nokia X30 5G inclúen 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS e un porto USB tipo C. O teléfono tamén conta cun sensor de impresión dixital na pantalla para aumentar a seguridade. Ademais, ten unha clasificación IP67 de resistencia ao po e á auga, o que garante a durabilidade en varios ambientes.

O Nokia X30 5G está equipado cunha batería de 4,200 mAh que admite a carga rápida de 33 W. Isto significa que podes recargar rapidamente o teu dispositivo e estar conectado durante todo o día sen preocuparte pola duración da batería.

Co seu deseño elegante, especificacións impresionantes e agora un prezo accesible, o Nokia X30 5G ofrece unha excelente relación calidade-prezo. Está dispoñible nas opcións de cores Cloudy Blue e Ice White.

