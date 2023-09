Nokia G42 5G: prezos revelados e novas opcións de cor

By

O Nokia G42 5G, o último teléfono intelixente da serie G, lanzarase na India a próxima semana. HMD Global, a licenza de Nokia, anunciou o prezo do dispositivo a través do seu identificador oficial India X en Twitter. O teaser suxire que o teléfono terá un prezo inferior a Rs. 18,999 e pode vir en dúas variantes de memoria. Ademais, Nokia presentou unha nova opción de cor So Pink para o Nokia G42 5G nos mercados globais fóra da India.

O Nokia G42 5G funciona cun SoC Qualcomm Snapdragon 480+ e conta cunha pantalla LCD HD+ de 6.56 polgadas cunha frecuencia de actualización de 90 Hz. Está equipado con ata 6 GB de RAM e 128 GB de almacenamento integrado, ampliables coa axuda dunha tarxeta microSD. O dispositivo funciona con Android 13 e recibirá dous anos de actualizacións do sistema operativo Android e actualizacións mensuais de seguranza durante os próximos tres anos.

En canto ás capacidades da cámara, o Nokia G42 5G presenta unha configuración de cámara traseira triple cun sensor principal de 50 megapíxeles xunto con dous sensores de 2 megapíxeles. Na parte frontal, ten unha cámara selfie de 8 megapíxeles. O dispositivo está apoiado por unha batería de 5,000 mAh con soporte de carga rápida con cable de 20 W.

O Nokia G42 5G xa foi lanzado en mercados mundiais seleccionados con opcións de cor So Purple e Grey, e agora ofrecerase na nova variante de cor So Pink. Non obstante, aínda está por confirmar se a nova opción de cor estará dispoñible na India.

O teléfono intelixente estará dispoñible para a venda exclusivamente a través de Amazon India, co lanzamento previsto para o 11 de setembro.

