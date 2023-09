O sucesor de Nintendo Switch revelou a porta pechada na Gamescom 2023

Segundo un informe de Eurogamer, o sucesor da consola Nintendo Switch presentouse nunha revelación a porta pechada na Gamescom 2023. Aínda que Eurogamer non tivo a oportunidade de probalo eles mesmos, crese que se deron a varios desenvolvedores socios. unha visión da consola dalgún xeito.

Un dos momentos máis destacados da demostración foi unha versión "recortada" de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, deseñada especificamente para mostrar as capacidades de rendemento do rumoreado Switch 2. Non obstante, non se recibiu máis información sobre esta suposta demostración tecnolóxica. divulgado neste momento.

Este enfoque de usar unha versión mellorada dun xogo existente para demostrar un rendemento mellorado lembra a estratexia de Sony Interactive Entertainment que levou ao lanzamento da PlayStation 5, onde mostraron tempos de carga máis rápidos en Marvel's Spider-Man para PlayStation 4.

A pesar dos rumores que rodean ao sucesor de Nintendo Switch, a compañía aínda non confirmou oficialmente a súa existencia nin as características potenciais que poida introducir, como o rendemento mellorado, as resolucións 4K ou a compatibilidade con versións anteriores. Os informes da industria suxiren que Nintendo prepárase para unha revelación pública máis grande en 2024, pero polo momento, isto segue sendo especulativo.

Aínda que as discusións sobre o Nintendo Switch adoitan xirar en torno a que a consola chega ao final do seu ciclo de vida típico, Nintendo segue experimentando un éxito significativo co Switch. Segundo o presidente de Nintendo of America, Doug Bowser, este éxito débese ao deseño híbrido único da consola e a unha forte liña de xogos populares.

Dado o éxito continuo de Nintendo Switch e os próximos títulos en desenvolvemento, como Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG e o xogo sen título Princess Peach, aínda hai moito que manter os xogadores comprometidos co Switch orixinal. .

Non obstante, a medida que se publican estes títulos, o futuro da consola faise incerto. Aínda que a suposta reunión a porta pechada na Gamescom 2023 suxire que Nintendo está a planear un cambio nun futuro próximo, quedan dúbidas sobre o que suporá a próxima consola Nintendo e se aparecerá en 2024. Co paso do tempo, espérase que xurda máis información, proporcionando unha imaxe máis clara dos plans de Nintendo para o futuro.

Definicións:

1. Eurogamer: un popular sitio web de xornalismo de videoxogos coñecido pola súa cobertura e análise en profundidade da industria dos xogos.

2. Gamescom: unha feira anual de videoxogos que se celebra en Alemaña, coñecida polas súas presentacións e revelacións dos próximos xogos e consolas.

3. PlayStation 5: a última consola de xogos lanzada por Sony Interactive Entertainment, que ofrece gráficos mellorados, un rendemento máis rápido e novas funcións en comparación coa súa predecesora, a PlayStation 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild: un xogo de acción e aventura desenvolvido e publicado por Nintendo, coñecido pola súa exploración do mundo aberto e as innovadoras mecánicas de xogo.

5. Marvel's Spider-Man: un popular xogo de superheroes desenvolvido por Insomniac Games e publicado por Sony Interactive Entertainment, que mostra as capacidades da PlayStation 5 con tempos de carga mellorados.

6. Resolución 4K: unha resolución de pantalla de aproximadamente 3840 × 2160 píxeles, que proporciona un maior nivel de detalle e claridade en comparación coas resolucións máis baixas.

7. Compatibilidade con versións anteriores: a capacidade dunha consola de xogos para xogar a xogos de xeracións ou plataformas anteriores.

8. Doug Bowser - o presidente de Nintendo of America, responsable de supervisar as operacións da compañía no mercado norteamericano.

Fontes:

– Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)