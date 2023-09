Mario Kart Tour deixará de lanzar contido novo, pero o xogo seguirá dispoñible

Mario Kart Tour, o popular xogo de carreiras para móbiles, está disposto a deixar de lanzar novos contidos segundo un anuncio no xogo publicado en Reddit. Despois do 4 de outubro, non haberá novos cursos, pilotos, karts, planeadores ou funcións engadidas ao xogo. Aínda que isto pode levar a un descenso na base de xogadores, o xogo aínda estará dispoñible para descargar e xogar.

O éxito de Mario Kart Tour foi evidente, xa que contou con case 300 millóns de dólares en ingresos, o que o converte no segundo título para móbiles máis rendible de Nintendo, só superado por Fire Emblem Heroes. Non obstante, o xogo tamén se enfrontou a polémica, especialmente en relación coa súa estratexia de monetización. Un aspecto polémico foi a inclusión de "Spotlight Pipes", que ofrecía caixas de botín con probabilidades non reveladas. Isto provocou as críticas dos xogadores, e os tubos foron eliminados posteriormente.

Non está claro por que Nintendo decidiu deter o desenvolvemento de novos contidos para Mario Kart Tour. Aínda que non se publicou ningunha declaración oficial, non é raro que os xogos acaben esgotando a súa oferta de novos contidos. Nintendo continúa lanzando contido novo para os seus outros xogos para móbiles, como Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run e Fire Emblem Heroes. Ademais, a compañía asociouse co xigante móbil DeNA para desenvolver novos xogos para teléfonos intelixentes e experiencias relacionadas.

Aínda que a ausencia de novos contidos pode desanimar a algúns xogadores, está por ver como reaccionará a comunidade de Mario Kart Tour e se o xogo seguirá prosperando a pesar deste cambio de rumbo.

