Pode Starfield alcanzar os 60 FPS en Xbox Series X? As probas de fundición dixital dan esperanza!

Os expertos en tecnoloxía de Digital Foundry realizaron probas para determinar se Starfield, o xogo moi esperado de Bethesda, podería funcionar a 60 fotogramas por segundo (FPS) na Xbox Series X. Aínda que a resposta non é sinxela, os resultados proporcionan esperanza para xogadores.

Digital Foundry utilizou o kit de escritorio AMD 4800S, que coincide moito coa GPU da Xbox Series X, para executar Starfield coa configuración comparable á versión Xbox Series X. Despois baixaron a resolución a 1440p, igualando a versión de Xbox Series S, e exploraron a fondo o xogo para avaliar a velocidade de cadros.

O equipo descubriu que a maioría das veces o xogo superaba os 40 FPS. Isto suxire que un modo de 40 FPS con diferentes configuracións de GPU ou axustes na escala de resolución dinámica podería ser unha opción factible. Outra posibilidade é un modo de frecuencia de actualización variable (VRR), que desbloquearía a taxa de cadros para os xogadores con pantallas compatibles con VRR.

Non obstante, conseguir un FPS consistente de 60 durante todo o xogo parece improbable para Starfield. Digital Foundry conclúe que un modo de rendemento dedicado de 60 FPS é un desafío importante. Non obstante, sempre existe a posibilidade de que Bethesda poida sorprender aos xogadores con optimizacións no futuro.

Gustaríache ver un modo de rendemento de 40 FPS para Starfield na Xbox Series X?

Definicións:

– FPS: fotogramas por segundo, unha medida da frecuencia de actualización ou frecuencia de fotogramas dun xogo ou vídeo. Indica cantos cadros individuais se amosan por segundo.

– GPU: Graphics Processing Unit, un circuíto electrónico especializado que manipula e renderiza imaxes, vídeos e animacións.

– VRR: Variable Refresh Rate, unha tecnoloxía de visualización que permite que a frecuencia de actualización da pantalla se adapte de forma dinámica á taxa de fotogramas do contido que se está a mostrar.

