Santa Cruz presenta o Heckler SL: eMTB lixeiro con 150 mm de viaxe

By

Santa Cruz entrou no mercado das bicicletas de montaña eléctricas lixeiras co lanzamento da Heckler SL. Esta nova bicicleta presenta 150 mm de percorrido na roda traseira e está deseñada para afrontar toda a montaña. Está equipado co motor Fazua's Ride 60 e unha batería integrada de 430 Wh, que proporciona un impulso cara arriba. O Heckler SL está dirixido a aqueles que queren unha experiencia máis parecida a unha bicicleta de trail con un pouco de asistencia extra nas subidas.

O motor da bicicleta eléctrica Fazua Ride 60 está no corazón do Heckler SL, que ofrece un par máximo de 60 Nm e 450 W de potencia máxima. O motor ofrece tres opcións de potencia: Breeze, River e Rocket, que se poden personalizar na aplicación de Fazua. A duración da batería e a configuración de enerxía móstranse nunha pantalla LED de tubo superior, que tamén conta cun porto USB-C para cargar dispositivos.

Santa Cruz afirma que o Heckler SL, co seu motor máis pequeno e lixeiro e unha batería de 430 Wh, ofrece a mesma autonomía que unha eMTB de potencia total cunha batería de 630 Wh. A batería non extraíble elimina a necesidade de pestillos ou tapas, o que resulta nun deseño compacto de tubo descendente cun diámetro interno máis pequeno.

O Heckler SL está dispoñible en cinco tamaños, desde pequeno ata extra-extragrande, e cinco opcións de construción. Os prezos comezan en £ 6,699 e soben a £ 11,999. O prezo internacional aínda está por confirmar.

En xeral, o Heckler SL de Santa Cruz ofrece aos pilotos unha opción de eMTB lixeira con potencia e autonomía suficientes para conquistar calquera montaña, mantendo a sensación e o manexo dunha bicicleta de trail tradicional.

Definicións:

– eMTB: unha bicicleta de montaña eléctrica, que está equipada cun motor para prestar axuda ao pedaleo.

– Torque: medida da forza que fai que un obxecto xire arredor dun eixe.

– Wh: vatio-hora, unidade de medida de enerxía utilizada para baterías e sistemas eléctricos.

– USB-C: unha interface de bus serie universal (USB) que admite unha transferencia de datos máis rápida e unha maior potencia de saída.

– LED: díodo emisor de luz, un tipo de fonte de luz que se usa habitualmente nos dispositivos electrónicos.

Fonte: [Nome da fonte]