Forza Motorsport presenta un novo modo de xogo e carreira no próximo lanzamento

Turn 10 Studios mostrou recentemente 17 minutos de imaxes de xogo para o moi esperado xogo Forza Motorsport durante a emisión Forza Monthly. A nova entrega da serie, titulada simplemente Forza Motorsport, promete actualizacións e cambios emocionantes, que marcan unha nova era para a popular franquía de xogos de carreiras.

As imaxes do xogo incluían o "Initial Drive" do xogo, que serve como secuencia introdutoria, así como un fin de semana de carreira na Builder's Cup. O "Initial Drive" permite aos xogadores dar unha volta de práctica polo circuíto de Maple Valley no Chevrolet Corvette E-Ray, un dos coches de portada do xogo. Navegando por todo o tráfico, os xogadores deben dominar cada quenda para progresar con éxito.

Despois da volta de práctica, a imaxe do xogo pasa a unha carreira nocturna na pista ficticia, Hakone. Nesta ocasión, os xogadores toman o control do Cadillac Racing V-Series.R número 01, o outro coche de cobertura do xogo. Despois dunha parada en boxes, os xogadores teñen pneumáticos novos para buscar o posto número un.

O vídeo tamén mostra o modo de carreira do xogo, coñecido como Builders Cup. Os xogadores poden escoller entre tres coches de arranque, incluído o Subaru STI S2019 de 209, o Honda Civic Type R de 2018 e o Ford Mustang GT de 2018. As imaxes do xogo inclúen unha sesión de práctica no Circuito de Grand Oak Club, outra nova pista de ficción, que ofrece aos xogadores a oportunidade de familiarizarse coa física e o manexo do xogo.

Aínda que inicialmente o xogo introduce aos xogadores principalmente en circuítos ficticios, tamén aparecerán circuítos do mundo real. Unha vez rematada a sesión de adestramentos, os xogadores reciben unha emocionante carreira que inclúe unha grella completa de 24 coches, cada un deles con enfoques únicos para a primeira quenda.

Forza Motorsport adopta un enfoque único con esta versión, eliminando a secuencia numérica que estaba presente nas entregas anteriores. Pretende redefinir a serie como un xogo de "progresión de coches", cambiando o foco da recollida de coches ao dominio dos vehículos mediante melloras vinculadas a un nivel de dominio do coche. Este afastamento do deseño de xogos de carreiras tradicional é un cambio emocionante que resoará entre os fans do xénero.

O lanzamento de Forza Motorsport está previsto para o 10 de outubro de 2023 para as plataformas Xbox Series X|S e PC. Estará dispoñible en Xbox Game Pass e PC Game Pass o día do seu lanzamento.

Fontes:

– Turn 10 Studios.