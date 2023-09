O spyware vinculado á empresa israelí NSO explota un fallo do dispositivo Apple, di Citizen Lab

O grupo de vixilancia dixital Citizen Lab informou do descubrimento de software espía vinculado á empresa israelí NSO que explotou unha falla recentemente descuberta nos dispositivos Apple. A falla permitiu comprometer os iPhones que executaban a última versión de iOS (16.6) sen ningunha interacción da vítima. Citizen Lab atopou probas do exploit ao inspeccionar o dispositivo Apple dun empregado dun grupo da sociedade civil con sede en Washington.

Citizen Lab, con sede na Munk School of Global Affairs and Public Policy da Universidade de Toronto, fixo fincapé no papel da sociedade civil na detección de ataques sofisticados. John Scott-Railton, investigador principal do Citizen Lab, afirmou: "Isto mostra que a sociedade civil volve servir como sistema de alerta temperá sobre ataques realmente sofisticados".

Tras o descubrimento, Apple publicou novas actualizacións para os seus dispositivos para solucionar os fallos informados por Citizen Lab. A empresa non proporcionou comentarios adicionais sobre a situación. Non obstante, Citizen Lab instou aos consumidores a actualizar os seus dispositivos para protexerse da posible infiltración de software espía.

NSO, a firma israelí detrás do software espía, foi obxecto de escrutinio por supostos abusos, incluíndo a vixilancia de funcionarios gobernamentais e xornalistas. O goberno dos Estados Unidos puxo a NSO na lista negra en 2021 debido a estas acusacións.

É esencial que as persoas e as organizacións permanezan vixiantes e actualicen rapidamente os seus dispositivos para garantir a protección contra posibles ameazas cibernéticas.

Definicións:

– Software espía: software malicioso usado para espiar ou recompilar información dun dispositivo ou rede sen o consentimento do usuario.

– Fallo: unha debilidade ou vulnerabilidade no software ou hardware que poden ser explotadas por ciberatacantes.

– Sociedade civil: Refírese á acción colectiva fóra dos contextos gobernamentais, comerciais ou familiares. Inclúe organizacións e persoas que avogan por cuestións sociais e promoven a democracia e os dereitos humanos.

