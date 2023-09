O Tesouro publica unha proposta de regulamento para informar sobre as transaccións de activos dixitais

O lanzamento de propostas de regulamentos que aclaran as regras de informes de información e determinación de bases para as transaccións de activos dixitais baixo a Lei de Investimentos e Empregos en Infraestruturas (IIJA) foi aclamada como un paso positivo para comprender o ecosistema criptográfico. Aprobada hai case dous anos, o IIJA estableceu requisitos de informes para as transaccións de activos dixitais, co obxectivo de determinar a responsabilidade de proporcionar información ao IRS e aos clientes de criptomonedas. Non obstante, expuxéronse preocupacións sobre o amplo alcance da definición do proxecto de lei de "corredores de activos dixitais".

Para resolver estas preocupacións, o IRS aprazou a implementación das disposicións dos corredores de activos dixitais ata a emisión da normativa final. Finalmente, a finais de agosto, publicáronse as propostas de regulamentos para aclarar o que o IRS espera dos corredores. A normativa pretende simplificar a carga de declaración fiscal introducindo un marco no que os individuos reciben un formulario do seu corredor onde se detallan as súas transaccións e as ganancias ou perdas a efectos fiscais.

A normativa proposta define aos corredores de activos dixitais como calquera persoa que preste servizos de facilitación para a venda de activos dixitais, sempre que teña os medios para coñecer a identidade da parte que realiza a venda e a natureza da transacción. Os intercambios centralizados están incluídos na definición, como era de esperar. Non obstante, hai incerteza sobre os provedores de carteiras de activos dixitais e os protocolos financeiros descentralizados. A distinción radica no grao de autonomía e na falta de supervisión humana.

Os provedores de carteiras limitados a proporcionar claves públicas e privadas non se considerarían intermediarios. Non obstante, se ofrecen servizos comerciais adicionais, poderían caer na definición do corredor. A normativa tamén introduce unha proba multifactorial para determinar a autonomía dos protocolos descentralizados. Esta proba estará suxeita a comentarios públicos durante o período de comentarios de 60 días.

No regulamento proposto está ausente notablemente a mención dun formulario específico para informar as transaccións de activos dixitais. Non obstante, crese que se introducirá un novo formulario para capturar os puntos de datos requiridos polos corredores. A normativa vai incorporando requisitos de informes ao longo do tempo para promover o cumprimento voluntario antes de facer cumprir a declaración obrigatoria dos ingresos brutos e a base de custos axustados.

Os regulamentos propostos foron aceptados en xeral como un desenvolvemento positivo no mundo fiscal, que aporta claridade a un espazo un tanto desafiante tanto para os contribuíntes como para o IRS. A normativa tamén se aliña co enfoque de Facenda noutros ámbitos, como a Lei do segredo bancario.

Para o 7 de novembro está prevista unha audiencia pública de normativa, coa posibilidade dunha segunda audiencia ao día seguinte para dar cabida a un elevado número de relatores. A normativa pretende proporcionar unha base sólida para informar de transaccións de activos dixitais e garantir a coherencia no cumprimento dos impostos dentro do ecosistema criptográfico.

Definicións:

– Lei de emprego e investimento en infraestruturas (IIJA): lexislación promulgada en novembro de 2021, que introduce requisitos de notificación de transaccións de activos dixitais.

– Corredor de activos dixitais: persoa ou entidade que presta servizos de facilitación para a venda de activos dixitais por parte dos clientes.

