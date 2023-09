Steam clasifica a Overwatch 2 e a NBA 2K24 como os peores xogos do ano

Steam designou recentemente a Overwatch 2 de Blizzard e a NBA 2K2 de 24K Sports como os primeiros e segundos peores xogos do ano, segundo os comentarios dos usuarios. Do total de 183,780 comentarios de Steam para Overwatch, 165,573 son negativos. Do mesmo xeito, NBA 2K24, que foi lanzado o 8 de setembro, recibiu 3,135 críticas negativas dun total de 3,523 críticas.

As críticas negativas para Overwatch 2 derivan principalmente da presenza de microtransaccións. O xogo residía orixinalmente na tenda en liña de Blizzard, Battle.net, onde os usuarios non podían deixar comentarios. Non obstante, cando Overwatch estivo dispoñible en Steam en agosto, os xogadores finalmente tiveron a oportunidade de expresar a súa insatisfacción coas microtransaccións. A pesar dos comentarios negativos, Overwatch 2 aínda ocupa un lugar nos 50 xogos máis xogados de Steam, con case 30,000 usuarios simultáneos. Parece que aínda que a algúns xogadores non lles guste a dirección que tomou o xogo, aínda lles gusta xogalo.

NBA 2K24, pola súa banda, enfrontouse a críticas non só polas súas microtransaccións senón tamén polos seus gráficos e xogo pouco brillantes. Os fans decepcionados afirman que esta decepción non é nova, xa que as entregas anteriores da serie NBA 2K tamén foron decepcionantes. De feito, o lanzamento de 2020, NBA 2K21, foi etiquetado como unha "estafa de xogo gratuíto para móbiles" e o lanzamento de 2021, NBA 2K22, foi criticado como "unha enorme sacudida". Os xogadores expresan frustración pola presenza persistente de microtransaccións, que forman parte da serie desde NBA 2K13.

A pesar das críticas negativas, tanto Overwatch 2 como NBA 2K24 aínda teñen seguidores fieis. Non obstante, as críticas e a decepción expresadas polos xogadores indican que poden ser necesarios cambios significativos en futuras iteracións destes xogos para recuperar a confianza e a satisfacción da comunidade de xogos.

