NBA 2K24 recibe a reacción dos xogadores de PC e convértese no segundo xogo peor revisado en Steam

O recentemente lanzado NBA 2K24, a última entrega da longa serie de baloncesto desenvolvida por 2K, enfrontouse a intensas críticas dos xogadores de PC, o que provocou unha afluencia de críticas negativas en Steam. Como resultado, o xogo agora sitúase como o segundo xogo peor revisado na plataforma, só por detrás de Overwatch 2, segundo Steam 250.

A reacción débese ao feito de que a versión para PC de NBA 2K24 está baseada nas versións de PlayStation 4 e Xbox One do xogo, e non nas versións máis avanzadas de PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Esta decisión deixou a edición para PC visualmente carente e carente de melloras significativas en comparación coa versión do ano pasado. Ademais, algunhas funcións exclusivas das versións de consola máis novas están ausentes na versión para PC.

Por exemplo, o sitio web oficial do xogo destaca características como ProPLAY, que incorpora perfectamente imaxes reais da NBA ao xogo de NBA 2K24, así como o modo de carreira personalizado chamado The W. Desafortunadamente, estas funcións só están accesibles para os xogadores de PlayStation 5 e Xbox. Serie X/S, deixando aos xogadores de PC a sentirse excluídos.

As críticas en Steam expresan a decepción compartida polos xogadores. Moitos sinalan que o xogo e as animacións permanecen en gran parte sen cambios con respecto ás iteracións anteriores. Un xogador afirma: "O menú principal e as texturas do parque aínda parecen moi baratos como sempre". Outra revisión destaca a falta de esforzo realizado na versión para PC, comparándoa coa edición de consola e expresando frustración polas oportunidades perdidas de facelo á altura das versións de próxima xeración.

As críticas tamén están dirixidas á inclusión de microtransaccións en NBA 2K24, un xogo polo que os xogadores xa pagaron o prezo total. Os comentarios negativos en plataformas como Reddit mencionan como o xogo emprega varias tácticas de microtransacción, o que agrava aínda máis a insatisfacción entre os xogadores.

Polo de agora, 2K non abordou os problemas relacionados coa versión para PC nin proporcionou información sobre posibles actualizacións para mellorar o xogo.

Definicións:

– Microtransaccións: compras dentro do xogo que permiten aos xogadores mercar bens ou funcións virtuais usando cartos do mundo real.

– PlayStation 4 (PS4): unha consola de xogos desenvolvida por Sony.

– Xbox One: unha consola de xogos desenvolvida por Microsoft.

– PlayStation 5 (PS5): a nova consola de xogos de Sony, sucedendo á PS4.

– Xbox Series X/S: as últimas consolas de xogos de Microsoft, sucedendo á Xbox One.

