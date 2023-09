A Nora: unha casa luminosa e espazosa con unidade frontal

By

A Nora by Calbridge Homes é unha casa unifamiliar de 2,013 pés cadrados de traxectoria frontal que mostra a importancia da luz natural no deseño da casa. Situada en Fireside, Cochrane, esta casa modelo está deseñada para maximizar a luz solar, especialmente na súa planta principal.

O nivel principal de concepto aberto do Nora presenta unhas escaleiras abertas e un estilo de varanda que permite que a luz fluya libremente. As fiestras ben situadas, incluídas as dos dous lados dunha esquina da gran sala, aportan calor e un ambiente alegre ao espazo. A gran sala en si mide 13 pés por 14 pés 10 polgadas e dispón dunha cautivadora lareira en forma de caixa con elegante envolvente de baldosas a toda altura.

Na cociña céntrica en forma de L, unha illa cunha barra para comer que ten como mínimo tres persoas ofrece funcionalidade e comodidade. Os electrodomésticos de aceiro inoxidable, incluíndo unha neveira de porta francesa, engaden un toque de modernidade ao espazo. Hai un amplo almacenamento dispoñible na abundancia de armarios e na despensa, o que garante que cada artigo de cociña teña o seu propio lugar. A despensa conéctase a un cuarto de lado con acceso ao garaxe anexo, o que fai que a descarga de comestibles sexa unha brisa.

No segundo andar, as grandes fiestras na sala de bonificación e o baño principal proporcionan luz natural e fermosas vistas. A sala de bonificación está orientada á fronte e ofrece vistas ao xardín dianteiro, así como unha función aberta cara abaixo con vistas ao vestíbulo. Dous cuartos secundarios teñen o mesmo tamaño, eliminando calquera disputa entre os nenos sobre a disposición do durmir. Están apoiados por un amplo baño completo cun tocador con dous lavabos debaixo dun espello de ancho total.

O Nora ofrece non só unha casa funcional e ben deseñada, senón tamén un espazo luminoso e acolledor que maximiza os beneficios da luz natural.

Fontes: Ningunha