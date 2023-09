O custo do foguete do sistema de lanzamento espacial da NASA foi criticado como insostible e inaccesible

O foguete Space Launch System (SLS) da NASA, un compoñente crucial do programa Artemis Moon da axencia, está a enfrontarse a cada vez máis críticas polos seus custos. Un informe da Oficina de Responsabilidade do Goberno (GAO) revelou que o programa SLS superou o orzamento en 6 millóns de dólares e considérase insostible e inasequible.

O foguete SLS, que se lanzou o 16 de novembro de 2022 para a misión Artemis 1, ten como obxectivo enviar unha nave espacial Orión tripulada ao redor da Lúa e, finalmente, facilitar o primeiro aterraxe tripulado na superficie lunar. Non obstante, o informe da GAO acusou á NASA de carecer de transparencia sobre o verdadeiro custo do programa. Destacou que a NASA non planeaba medir os custos de produción para controlar a accesibilidade do foguete SLS, a pesar dos plans para seguir producindo múltiples compoñentes para futuros lanzamentos.

O informe criticou á NASA por non establecer liñas de base de custos e programacións para o programa Artemis, en lugar de confiar nunha estimación de 5 anos de custos de produción e operacións. En consecuencia, os custos de produción en curso e outros gastos despois do lanzamento de Artemis 1 non foron monitorizados de preto.

O custo previsto de cada foguete SLS superou o orzamento en 144 millóns de dólares a través de Artemis 4, o que resultou nun único lanzamento de Artemis que custa polo menos 4.2 millóns de dólares. Os funcionarios da NASA admitiron que os niveis de custo actuais son inasumibles e insostibles para as súas misións Artemis.

Nun esforzo por reducir o custo, a NASA está a implementar estratexias como estabilizar o calendario de voos, lograr eficiencias da curva de aprendizaxe, fomentar a innovación e axustar as estratexias de adquisición. A axencia tamén está considerando operar SLS baixo un modelo de servizo de lanzamento, onde compraría futuros lanzamentos e capacidades de carga útil dun contratista.

O futuro do foguete SLS é crucial para o regreso planificado da NASA á Lúa, pero poden ser necesarios cambios para garantir a súa accesibilidade e eficacia. A NASA aínda está por definir obxectivos específicos de aforro de custos a nivel de programa e aínda está avaliando o impacto das súas estratexias de redución de custos.

