A NASA admite problemas de accesibilidade co programa SLS, di GAO

Os funcionarios da NASA recoñeceron abertamente que o programa Space Launch System (SLS) non é accesible, segundo un informe da Oficina de Responsabilidade do Goberno dos Estados Unidos (GAO). O SLS é o foguete máis poderoso da NASA, e o primeiro lanzamento tivo lugar en novembro de 2022. A axencia investiu miles de millóns de dólares no desenvolvemento de misións posteriores, incluíndo voos tripulados á Lúa.

O GAO expresou a súa preocupación polos custos en curso do programa Artemis, que abarca o SLS. Aínda que as estimacións e as solicitudes de orzamento foron feitas para os custos de produción e operación durante un período de cinco anos, o GAO descubriu que estas medidas non controlaron os custos de forma efectiva misión por misión. Esta falta de seguimento fai que as estimacións e as solicitudes de orzamento non sexan reflexos precisos do rendemento dos custos ao longo do tempo.

A NASA solicitou un orzamento importante de 11.2 millóns de dólares para o ano fiscal 2024 para apoiar o programa SLS ata o ano fiscal 2028, ademais dos 11.8 millóns de dólares que xa se gastaron en desenvolvemento. Non obstante, os propios altos funcionarios da NASA recoñecen que o programa é insostible nos seus niveis de custo actuais, superando os fondos dispoñibles para as misións Artemis previstas.

Para resolver estes problemas de accesibilidade, a NASA está revisando as súas estratexias de adquisición e traballando para estabilizar o calendario de voos. A incerteza sobre as datas e localizacións de lanzamento contribúe ás dificultades na previsión dos custos. Os atrasos e os sobrecostos foron desafíos persistentes para o programa SLS, e parece que estes problemas seguirán supoñendo retos nun futuro previsible.

Fonte: US Government Accountability Office (GAO)