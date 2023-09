A variedade e o caos de Moving Out 2: unha secuela chea de novas ideas

O desenvolvedor australiano SMG Studio está de volta con Moving Out 2, a esperada secuela do seu éxito cooperativo de 2020 sobre eliminadores imprudentes. Despois de vender máis dun millón de copias do primeiro xogo, o obxectivo principal de SMG Studio para a secuela é a variedade. Teñen unha longa lista de ideas sen usar para novos desafíos multixogador, xunto co desexo de engadir funcionalidades de xogo cruzado en liña. Esta inclusión requiriu que reescriban o seu motor de xogo para manexar os cálculos físicos do servidor.

O xogo desenvólvese no entorno suburbano de Packmore, onde os xogadores poden esperar unha lóxica de debuxos animados e calquera cousa. O estudo engadiu un número impresionante de mecánicas e reinos interdimensionais ao xogo. Os xogadores agora poden pilotar drons empuñando bólas de demolición nunha futurista cidade de nubes ou esnaquizar paredes de pan de enxebre en Candyland para chegar á furgoneta de retirada.

A cofundadora de SMG Studio, Ashley Ringrose, ten a filosofía de nunca dicir que non. El cre en deixar que os artistas e deseñadores exploren as súas ideas e despois atopar unha forma de facelos funcionar. Esta mentalidade levou á abundancia de novas ideas en Moving Out 2. Ringrose admite que non lle interesa traballar en xogos oficiais moi serios porque prefire a liberdade de explorar conceptos divertidos e imaxinativos.

O sentido do humor do xogo e o xogo caótico derivan do enfoque do equipo para o deseño do xogo, que comparan coa comedia de improvisación. Seguen o principio "si, e", permitindo que as ideas se desenvolvan e florezan de xeito inesperado. Por exemplo, os deseñadores querían darlles aos xogadores máis oportunidades para esmagar cousas, polo que presentaron a idea dunha bola de demolición nun dron. Esta mecánica flexible xurdiu do ida e volta da improvisación.

SMG Studio tamén valora a accesibilidade dos xogadores. Deseñan niveis sandbox con opcións ilimitadas para que os xogadores atopen o seu propio camiño mentres loitan cunha física deliberadamente torpe. Pretenden conseguir un equilibrio entre un xogo desafiante e a diversión caótica, sempre garantindo que os xogadores poidan facer trucos estrafalarios e pasalo ben.

En xeral, Moving Out 2 ofrece unha variedade sen parar con situacións inesperadas que manteñen os xogadores comprometidos. Xa se trate de ataques de baloncesto de gumball ou de navegación por libros de feitizos máxicos, o xogo está deseñado para manter os xogadores atentos. SMG Studio fixo un gran esforzo para probar e crear un xogo accesible que atraia ao maior número de xogadores posible.

Fontes:

- SMG Studio