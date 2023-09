Warner Bros. Games revela o novo tráiler de Mortal Kombat 1 con Jean-Claude Van Damme

Warner Bros. Games presentou un novo tráiler de Mortal Kombat 1, que mostra a incorporación de Jean-Claude Van Damme como unha máscara alternativa especial para o personaxe Johnny Cage. Os xogadores que compren a edición Premium do xogo poden desbloquear esta nova máscara.

O anuncio produciuse pouco despois de que se mostraran imaxes de Van Damme durante unha entrevista con Ed Boon, o co-creador da serie Mortal Kombat. Boon revelou que a inclusión de Van Damme no xogo foi un soño feito realidade, afirmando que a idea foi concibida orixinalmente cando se estaba a desenvolver o primeiro xogo de Mortal Kombat.

Boon explicou: "A nosa intención era facer Van Damme: The Arcade Game. En realidade queriamos ver as palabras "Van Damme" no xogo. Puxémonos en contacto co seu equipo, pero por varias razóns, daquela non funcionou. Non obstante, esta vez tocounos a lotería e finalmente subímolo. Temos a súa voz e el vai ser o personaxe de Johnny Cage. É un momento de círculo completo para nós".

Ademais de Van Damme, tamén se anunciou recentemente que Megan Fox aparecerá en Mortal Kombat 1 como a cara e a voz do personaxe Nitara.

O esperado xogo está previsto que se estree o 19 de setembro de 2023 e estará dispoñible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC a través de Steam e a Epic Games Store.

Fontes:

– Xogos de Warner Bros

– Crónica de Videoxogos