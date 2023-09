O dispositivo misterioso de Valve recibe a certificación en Corea do Sur

Valve obtivo recentemente a certificación en Corea do Sur para un dispositivo non revelado, o que deixa aos xogadores especulando sobre o seu propósito. A certificación, con data do 28 de agosto, revela que o dispositivo contará con capacidades sen fíos específicas de baixa potencia, incluíndo WiFi de 5 GHz.

Aínda que os detalles son escasos, os entusiastas están considerando varias posibilidades. Algúns cren que podería ser unha actualización para o Steam Deck de Valve, un dispositivo de xogos portátil que xa inclúe capacidades WiFi. Outros especulan que podería ser o rumoreado auricular Deckard VR, que, segundo patentes anteriores, terá un modo autónomo.

A certificación non proporciona información suficiente para determinar definitivamente a natureza do dispositivo. Non obstante, os desenvolvementos recentes suxiren que Valve está a traballar activamente na mellora de SteamVR para Linux, provocando especulacións de que esta certificación podería ser un paso cara ao sucesor do seu buque insignia de realidade virtual, o Index.

Curiosamente, Brad Lynch descubriu un espello específico de Valve Galileo protexido con contrasinal do sistema operativo Steam durante as súas investigacións. Isto engade máis combustible á especulación de que Valve se está embarcando en novas empresas.

Polo de agora, Valve non fixo ningún anuncio oficial, o que deixa á comunidade de xogos á espera de máis detalles. Só o tempo dirá en que se converterá finalmente o dispositivo secreto de Valve.

Fontes:

– Brad Lynch en X (Fonte: GamingOnLinux.com)