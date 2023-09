Creando granxas de fariña de ósos en Minecraft

A fariña de ósos é un elemento útil en Minecraft que acelera o crecemento das colleitas. Pódese obter elaborando a partir de ósos ou utilizando composteiros completos. Este artigo explora dous métodos para cultivar fariña de ósos en Minecraft: o método de granxa de cultivos e o método de xerador de esqueleto.

Granxa de fariña de ósos con cultivos

Unha forma de obter automaticamente fariña de ósos é creando unha granxa de cultivos e usando os cultivos para encher os composteiros. A cana de azucre é o mellor cultivo para esta explotación, xa que ten un 50% de posibilidades de aumentar o nivel do composteiro nunha un.

Para crear esta granxa, os xogadores deben configurar un artefacto composteiro conectado a tolvas e cofres. Isto garante que todos os cultivos sexan alimentados ao composteiro. Un cofre está conectado a tres tolvas, que están rematadas con tres composteiros. Enriba destes composteiros colócase outro conxunto de tres tolvas, e unha tolva de carro de minas percorre uns carrís alimentados por un bloque de pedra vermella.

A segunda parte da explotación consiste na creación dun rompedor automático de cana de azucre utilizando bloques observadores e bloques de pistóns. Os bloques observadores notan o crecemento da cana de azucre e activan os bloques de pistóns, que rompen as colleitas. A continuación, as colleitas rotas son aspiradas pola tolva do carro de minas e trasládase ao composteiro. Unha vez que o composteiro se enche de compost, extráese fariña de ósos e gárdase no cofre.

Granxa de fariña de ósos con esqueleto

Os esqueletos son multitudes hostís que deixan caer ósos ao morrer. Estes ósos pódense usar para obter fariña de ósos. Para crear unha granxa de fariña de ósos cun xerador de esqueleto, os xogadores deben atopar un xerador de esqueleto nun calabozo.

Unha vez que se atopa un generador de esqueleto, os xogadores deben ampliar as dimensións do calabozo por todos os lados, deixando o bloque de desova colgando no aire. Débese colocar unha lousa enriba do bloque xerador para evitar que as turbas se desoven enriba del.

A continuación, pódese facer voar auga desde cubos cara a un lado da sala para crear unha sala de matanza. Debería crearse outra área no lado oposto da sala de matanzas onde os xogadores poidan estar de pé e matar facilmente esqueletos.

Débese configurar un sistema de tolva e cofre ao final da sala de matanza para recoller todas as gotas dos esqueletos mortos. Finalmente, os xogadores poden eliminar calquera fonte de luz para comezar a xerar os esqueletos. Os esqueletos fluirán cara á sala de matanzas onde os xogadores poden matalos facilmente sen sufrir danos. Os ósos caídos polos esqueletos pódense converter facilmente en fariña de ósos. Ademais da fariña de ósos, os xogadores tamén obterán arcos e frechas desta granxa.

Estes dous métodos proporcionan formas eficientes de cultivar fariña de ósos en Minecraft, facendo que a agricultura e o crecemento das colleitas sexan moito máis rápidos e sinxelos para os xogadores.

