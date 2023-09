Enfoque de Microsoft para resolver problemas de competencia: previr investigacións e facer concesións

By

Microsoft está a adoptar un enfoque proactivo para abordar os problemas de competencia facendo ofertas aos reguladores antes de que se intensifiquen as investigacións. Mentres Google e Amazon se enfrontan a batallas legais, Microsoft estivo intentando un enfoque diferente para estar á fronte das posibles accións regulamentarias.

Recentemente, Microsoft intentou anticiparse a unha investigación da Comisión Europea sobre a súa aplicación de colaboración Teams anunciando que separaría o servizo das súas outras aplicacións de Office na UE. Ademais, no seu intento de obter a aprobación para a adquisición de Activision Blizzard por 75 millóns de dólares, Microsoft ofreceu vender os seus dereitos de transmisión de xogos fóra da UE a Ubisoft. Estes movementos tiñan como obxectivo abordar as preocupacións sobre a monopolización no nacente mercado dos xogos na nube.

A compañía tamén estivo a traballar para resolver problemas normativos relacionados coas súas prácticas de licenzas na nube. Os clientes expresaron a súa descontento cos cambios de licenza de Microsoft, que segundo os informes, os impulsaron a comprar os propios servizos na nube da compañía en lugar de optar por competidores como Amazon ou Google.

As concesións voluntarias de Microsoft recibiron reaccións mixtas. Aínda que algúns os ven como pasos positivos para abordar as preocupacións da competencia desde o principio, os rivais acusan á empresa de ofrecer medias medidas e de usar tácticas de desvío. Os críticos argumentan que Microsoft só actúa cando o dano xa está feito e que as súas concesións están deseñadas para desviar a atención de fechorías máis graves.

Por exemplo, a oferta de Microsoft para vender os seus dereitos de transmisión na nube para xogos parece trasladar o futuro poder de decisión a Ubisoft. Non obstante, isto non impide que Microsoft entre no mercado dos xogos na nube ou se beneficie como maiorista de xogos na nube vendidos a través de Ubisoft, o que leva aos críticos a cuestionar o verdadeiro impacto da concesión.

Pola contra, a decisión de Microsoft de separar Teams das aplicacións de Office na UE considerouse tardía, xa que o dano xa se fixo, con máis de 300 millóns de persoas que usan Teams mensualmente. Non obstante, a acción da compañía pode axudar a mitigar a posible presión reguladora da Comisión Europea, mentres que outros reguladores mundiais tamén poden buscar concesións similares.

Aínda que Microsoft conseguiu evitar o foco regulador nos últimos tempos, as preocupacións polas súas prácticas de licenzas na nube representan un desafío importante. A investigación realizada por CISPE, un grupo europeo da industria de computación en nube, suxire que Microsoft gañou miles de millóns de dólares grazas ás súas condicións de licenza. Os reguladores, incluíndo a Comisión Europea, a Comisión Federal de Comercio dos Estados Unidos e a Autoridade de Mercados e Competencia do Reino Unido, comezaron a investigar este problema.

O enfoque proactivo de Microsoft para abordar os problemas de competencia reflicte o seu intento de manterse á fronte das posibles accións regulamentarias. Non obstante, os retos que supoñen os problemas de licenzas na nube, que afectan ao seu negocio principal, non se resolverán facilmente.

Fontes:

- Richard Waters. "Microsoft intenta manterse á fronte das ameazas regulamentarias". Financial Times.

- Comisión Europea

- Comisión Federal de Comercio dos Estados Unidos

– Autoridade de Mercados e Competencia do Reino Unido