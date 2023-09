Windows eliminando gradualmente os controladores de impresora de terceiros: o que debes saber

Windows está disposto a eliminar gradualmente os controladores de impresora de terceiros, segundo un documento de soporte recente publicado por Microsoft. A compañía planea confiar nun "controlador de clase" universal que admita estándares como o Protocolo de Impresión de Internet (IPP) e é adoptado pola Alianza Mopria. Espérase que este cambio se produza de forma gradual, a partir de 2025.

Inicialmente, Microsoft deixará de aceptar novos controladores de impresora de terceiros en Windows Update. Aínda se permitirán actualizacións dos controladores existentes, pero as novas impresoras xa non terán a opción de engadir controladores de terceiros personalizados. Para 2026, todas as impresoras conectadas a un PC con Windows utilizarán o controlador de clase integrado por defecto, aínda que exista un controlador de terceiros. E a partir de 2027, só se permitirán correccións relacionadas coa seguridade para os controladores de impresora en Windows Update.

Para os usuarios que confían en controladores de terceiros para admitir impresoras máis antigas sen compatibilidade con Mopria ou IPP, non hai motivo de preocupación inmediata. Os controladores existentes seguirán funcionando e pódense instalar desde Windows Update ou descargarse manualmente. Microsoft tamén seguirá asinando novos controladores de impresora como parte do seu Programa de compatibilidade de hardware de Windows, aínda que estes controladores non se engadirán a Windows Update despois de 2025.

Este afastamento dos controladores de terceiros é un desenvolvemento positivo para o ecosistema de Windows. En lugar de tratar con controladores inchados e moitas veces pouco fiables que carecen de actualizacións oportunas, os usuarios beneficiaranse da sinxeleza e compatibilidade do controlador de clase. Este controlador único pode manexar varios dispositivos con funcións similares, o que garante que as impresoras máis antigas sigan funcionando coas versións de software máis recentes. Os fabricantes de impresoras aínda poden soportar funcións especializadas a través das aplicacións de soporte de impresión opcionais dispoñibles na tenda de Windows.

Paga a pena notar que a eliminación gradual de Microsoft dos controladores de terceiros é un reflexo das tendencias existentes da industria. A maioría das impresoras modernas xa admiten Mopria e teñen soporte integrado para IPP desde principios da década de 2010. Apple tomou medidas similares ao desaprobar os controladores de impresora macOS de terceiros en favor do AirPrint baseado en IPP en 2019.

Aínda que a transición aos controladores de clase ofrece unha compatibilidade mellorada, non eliminará todas as frustracións relacionadas coa impresora. É probable que persistan problemas como atascos de papel fantasma, desconexións de rede, requisitos de tinta propietaria e limitacións do escáner. Non obstante, o afastamento dos controladores de terceiros é un paso na dirección correcta cara a unha experiencia de impresión máis simplificada e estable.

Fontes:

– Documento de soporte de Microsoft