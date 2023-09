O novo mando sen fíos Xbox Astral Purple xa está dispoñible para reserva

By

Microsoft está a lanzar unha nova variante de cor do mando sen fíos de Xbox chamada Astral Purple. O controlador presenta unha carcasa frontal de cor violeta intenso, palillos e botóns a xogo e unha parte traseira branca. Os gatillos, os parachoques e o D-pad son negros. Os xogadores que buscan un novo controlador de Xbox e adoran a cor morada agora poden preordenar o controlador Astral Purple, cun prezo de 64.99 dólares / 59.99 libras, na Microsoft Store. Espérase que se lance o 19 de setembro.

Microsoft estivo introducindo varios novos deseños de cores para os controladores Xbox durante o ano pasado. Algúns dos lanzamentos anteriores inclúen o controlador Sunkissed Vibes, o controlador Stormcloud Vapor e o controlador Velocity Green. Non obstante, o controlador máis único e pouco convencional que ofreceu Microsoft foi o controlador TMNT con aroma a pizza.

Os xogadores e fans de Xbox apreciarán a opción de engadir un toque de violeta á súa configuración de xogo co mando sen fíos Xbox Astral Purple. Co seu deseño esteticamente agradable, Microsoft segue ofrecendo unha variedade de opcións de cores para adaptarse ás preferencias individuais. A reserva do controlador asegura que os fans estarán entre os primeiros en posuír esta nova incorporación á liña de controladores Xbox.

Fontes:

Artigo fonte: Título orixinal do artigo

Definicións: Xbox: unha marca de videoxogos desenvolvida e propiedade de Microsoft Corporation

Controlador: un dispositivo usado para interactuar cun videoxogo, normalmente con botóns, sticks e disparadores

Microsoft Store: un mercado en liña para produtos de hardware e software dixital de Microsoft Corporation

TMNT - Teenage Mutant Ninja Turtles, unha franquía que inclúe tartarugas antropomórficas como superheroes

Fonte da imaxe: ligazón á fonte da imaxe