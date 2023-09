O Microsoft Surface Duo xa non recibirá actualizacións de software

O Microsoft Surface Duo, lanzado en setembro de 2020, chegou ao final da súa xornada de actualización de software. A partir de agora, o dispositivo xa non recibirá actualizacións da versión de Android nin parches de seguranza. Esta noticia pode decepcionar aos usuarios aos que se lles prometeu tres anos de soporte de software cando compraron o dispositivo plegable.

Cando se lanzou o Surface Duo, viña con Android 10 preinstalado. Microsoft asegurou aos usuarios que recibirían tres anos de actualizacións de seguranza de Android e actualizacións do sistema operativo. Non obstante, o dispositivo só recibiu dúas actualizacións da versión de Android na súa vida útil. En xaneiro de 2022, actualizouse a Android 11 e, máis tarde, en outubro, recibiu a actualización de Android 12L. Desafortunadamente, Android 12L será a última actualización da versión de Android para Surface Duo.

A falta de soporte de software para un dispositivo cun prezo de 1,399 dólares é certamente decepcionante para os usuarios. Déixalles un dispositivo que quizais non teña as últimas funcións ou melloras de seguridade.

Por outra banda, o Microsoft Surface Duo 2, lanzado en outubro de 2021, tamén recibirá só tres anos de soporte de software. Actualmente funciona con Android 11 e recibiu a actualización de Android 12L en outubro de 2022. Non obstante, Microsoft aínda non confirmou se o Surface Duo 2 recibirá máis actualizacións do sistema operativo Android antes de que remate o soporte en outubro de 2024.

É esencial que os usuarios teñan en conta a vida útil do soporte do software dun dispositivo ao tomar unha decisión de compra. Aínda que Surface Duo e Surface Duo 2 ofrecían funcións e factores de forma únicos, as actualizacións de software limitadas poden afectar a súa usabilidade a longo prazo.

En conclusión, a liña Microsoft Surface Duo xa non recibirá actualizacións de software, incluíndo actualizacións da versión de Android e parches de seguridade. Isto deixa aos usuarios con dispositivos que non recibirán as últimas funcións e melloras. Os usuarios deben considerar a vida útil do soporte do software dun dispositivo antes de tomar unha decisión de compra, especialmente para os dispositivos no rango de prezos máis alto.

Fontes:

– [Vía](sourceURL)

– [Fonte](sourceURL)