The Astral Purple: Microsoft anuncia o novo mando sen fíos de Xbox

Microsoft presentou a súa última incorporación á liña de controladores sen fíos Xbox, o Astral Purple. Este novo lanzamento presenta unha carcasa frontal de cor morado intenso combinada cunha parte traseira branca, que lembra o deseño do anterior controlador Velocity Green.

O mando Xbox Astral Purple posúe todas as funcións que cabría esperar, incluíndo parachoques texturizados e gatillos para un agarre mellorado, un botón dedicado Compartir para compartir sen esforzo momentos de xogo e un conector de 3.5 mm para conectar dispositivos de audio.

Ao longo deste ano, Microsoft estivo introducindo varios deseños de controladores atractivos para atender a diferentes preferencias. Entre estes lanzamentos atópanse o "dinámico" Stormcloud Vapour, que vén cun fondo sorprendente, e o controlador Starfield de edición limitada.

A diferenza do lanzamento de Velocity Green, non parece haber ningún produto adicional ou accesorios dispoñibles para o Astral Purple. Entón, se esperabas equiparte cunha sudadera con capucha de Xbox a xogo ou cunha base de carga rápida coordinada, quizais non teñas sorte esta vez.

Con un prezo de 60 £ / 65 dólares, o mando sen fíos Astral Purple Xbox lanzarase o 19 de setembro. Os pedidos anticipados desta nova variante de cor xa están dispoñibles a través da Microsoft Store.

En xeral, o Astral Purple ofrece outra opción elegante e versátil para que os xogadores personalicen a súa experiencia de xogo Xbox. Co seu esquema de cores vibrantes e funcións fiables, este controlador seguramente atraerá aos fanáticos que buscan actualizar ou ampliar a súa colección.

Definicións:

– Controlador sen fíos Xbox: un dispositivo portátil deseñado para usar con consolas de xogos Xbox, que permite aos xogadores controlar o seu xogo sen fíos.

- Parachoques e gatillos texturizados: os botóns do controlador que están deseñados especificamente para ofrecer aos xogadores unha experiencia de agarre táctil e mellorada.

– Conector de 3.5 mm: un conector de audio estándar que permite aos usuarios conectar dispositivos de audio externos, como auriculares ou altofalantes, ao controlador Xbox.

