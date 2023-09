Microsoft Windows 11 segue abrindo ligazóns en Microsoft Edge a pesar dos cambios prometidos

Segundo un artigo recente, a versión Insider de Microsoft de Windows 11 aínda está abrindo ligazóns web no navegador Microsoft Edge, a pesar do anuncio anterior da compañía de que abriría ligazóns no navegador predeterminado do usuario. Este cambio debía cumprir coa Lei de Servizos Dixitais de Europa e coa Lei de Mercados Dixitais, que obrigan a "gardas" como Microsoft a evitar a autopreferencia.

O programador Daniel Aleksandersen, que probou a nova compilación de Windows 11 Insider, descubriu que Edge aínda se estaba a abrir pola forza en lugar do navegador predeterminado, independentemente da localización do usuario. Aleksandersen tamén observou que non había cambios visibles no Windows 11 Dev Insider cando se trataba de abrir ligazóns.

Especulouse que o cambio podería limitarse a chamar a aplicacións como Outlook en lugar de Edge ou Windows. Nestes casos, as aplicacións alteraríanse para abrir ligazóns no navegador predeterminado en lugar de especificamente en Edge. Non obstante, non se atoparon tales cambios no código.

Este problema non é novo, xa que Aleksandersen creou anteriormente un programa chamado EdgeDeflector para evitar o comportamento do esquema de URL de Edge en Windows 10. Este comportamento de Microsoft é visto por algúns como unha forma de autopreferenciar os seus propios servizos fronte ás opcións de terceiros.

Paga a pena notar que Google introduciu o seu propio esquema de URL, googlechrome:, para abrir ligazóns en Chrome en iOS en lugar de Safari. Microsoft posteriormente implementou o seu propio esquema, microsoft-edge:, para xestionar URL dos compoñentes do sistema Windows. A pesar dos intentos de Brave e Mozilla de interceptar estas ligazóns, Microsoft impediu que as aplicacións de terceiros anulasen a súa intervención.

Aleksandersen cre que o comportamento de Microsoft infrinxe as preferencias dos usuarios e pode ser difícil de distinguir do comportamento malicioso. El suxire que Microsoft podería ter usado o seu esquema de URL con máis moderación para promocións ou xestión de contas de Microsoft.

En conclusión, Microsoft Windows 11 Insider build aínda está abrindo ligazóns en Microsoft Edge, a pesar das promesas de respectar o navegador predeterminado do usuario. Este comportamento provocou preocupacións sobre a autopreferencia e a infracción das preferencias dos usuarios.