Microsoft lanza un conxunto de coleccionistas de Xbox 360 para xogadores nostálxicos

Microsoft sorprendeu aos fanáticos co anuncio do conxunto de coleccionistas Xbox 3 Mega a escala 4:360. Con un prezo de 150 dólares, o conxunto non xoga en realidade ningún xogo, pero ofrece unha homenaxe nostálxica á popular consola de xogos de 2007. O conxunto de coleccionistas, que é exclusivo de Target, conta con 1,342 pezas que se poden montar nunha Xbox 360 completa totalmente construíble. cun controlador e unha réplica de Halo 3. Incluso inclúe unha réplica da placa base dentro da carcasa da Xbox.

Aínda que o primeiro lote de pedidos anticipados para o conxunto de coleccionistas xa está esgotado, algúns non tardaron en burlarse do inesperado e caro coleccionable. Non obstante, outros defenderon o conxunto, sinalando que o prezo é normal para un conxunto con máis de 1,000 bloques.

Aínda que o conxunto de coleccionistas non ofrece ningunha conectividade en liña aos perfís de Xbox existentes, atrae aos fanáticos que teñen afinidade polos xogos retro. A pesar das reaccións humorísticas, moitos consideran atractivo o deseño do conxunto de coleccionistas e considerarían engadilo á súa vitrina, dada a oportunidade.

Curiosamente, algúns fans tamén expresaron o seu desexo de que Microsoft lance unha Xbox mini, xa que a consola orixinal xa ten máis de 20 anos e podería ser unha valiosa peza de recordo retro. Aínda que o conxunto de coleccionistas Xbox 360 pode ser un artigo específico, provoca conversas entre os entusiastas dos xogos e ofrece unha forma única de render homenaxe á consola de xogos que deixou un impacto duradeiro na industria.

