A importancia dun modelo conceptual na personalización no marketing dixital

A visión estratéxica e a personalización son elementos clave para o éxito do marketing dixital. Non obstante, moitas organizacións loitan por implementar iniciativas de personalización eficaces porque carecen de medios para conceptualizar a súa esencia. Sen un marco estratéxico, a personalización permanece limitada ás aplicacións tácticas, o que dificulta a escalabilidade.

O paradigma de McKinsey das 4 D (datos, decisións, deseño e distribución) ofrece un enfoque estruturado da personalización a escala. Non obstante, hai unha falta de orientación práctica sobre a execución do aspecto "Decisión". Isto pode levar a experiencias dos clientes fragmentadas e a toma de decisións ineficaces.

No corazón de cada modelo conceptual de personalización atópanse tres compoñentes fundamentais: etapas, ofertas e condicións. As etapas representan as fases da viaxe do cliente e proporcionan o lenzo para experiencias personalizadas. As ofertas son os puntos de contacto personalizados dentro de cada etapa, transformando as interaccións xenéricas en diálogos persoais. As condicións son os principios reitores que rexen cales son as ofertas que se presentan a que clientes, tendo en conta factores como os atributos, comportamentos e contexto do cliente.

Visualizar o modelo de personalización é fundamental para o seu éxito. Do mesmo xeito que unha casa necesita un proxecto, unha estratexia de personalización precisa dun plano para discutir a estratexia, acordar ofertas e condicións e definir os requisitos de implementación. As afirmacións positivas utilízanse para definir condicións, evitando confusións ou duplicacións. Pódense crear varios modelos para diferentes contextos e canles, o que permite estratexias de personalización máis eficaces.

En xeral, un modelo conceptual robusto constitúe a base dunha toma de decisións eficaz en materia de personalización. Ao visualizar o modelo e aliñarse coas ofertas e condicións, as organizacións poden crear estratexias de personalización moi orientadas e impactantes nos seus esforzos de mercadotecnia dixital.

