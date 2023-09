Xbox e Mastercard anuncian Xbox Mastercard con recompensas para xogadores

By

Nunha colaboración entre Xbox, Barclays e Mastercard, a Xbox Mastercard presentouse como a primeira tarxeta de crédito co-marca de Xbox nos Estados Unidos. A tarxeta, que non inclúe taxa anual, ofrece unha serie de vantaxes deseñadas para atender ás necesidades e preferencias da comunidade de xogos.

Unha das características principais da Xbox Mastercard é a oportunidade de que os titulares de tarxetas poidan gañar recompensas nas compras que cumpran os requisitos. Os xogadores poden gañar 5X puntos de tarxeta en produtos aptos na Microsoft Store, 3X puntos de tarxeta en plataformas de transmisión e servizos de entrega de comidas seleccionados e 1X puntos de tarxeta noutras compras diarias. Ademais, os novos membros de Game Pass recibirán tres meses de Xbox Game Pass Ultimate despois de facer a súa primeira compra.

Os membros da tarxeta poden escoller entre cinco deseños diferentes de tarxetas inspirados en Xbox, e incluso teñen a opción de personalizar a tarxeta co seu gamertag de Xbox. Esta función permite aos xogadores combinar as súas experiencias de xogo virtuais coas transaccións cotiás, creando unha conexión perfecta entre a súa paixón polos xogos e as actividades diarias.

Ademais das recompensas e opcións de personalización, a Xbox Mastercard ofrece outros beneficios como o acceso gratuíto en liña á puntuación de crédito FICO® dos membros da tarxeta, o acceso a experiencias exclusivas en com para os titulares de tarxetas Mastercard e a seguridade e protección que ofrece a rede Mastercard, incluíndo ID Theft Protection™, Protección de responsabilidade cero e Servizos globais para asistencia de emerxencia.

Barclays US Consumer Bank, un destacado emisor de tarxetas de crédito nos Estados Unidos, asociouse con Xbox e Mastercard para desenvolver este produto único. O lanzamento da Xbox Mastercard representa un fito emocionante na asociación en curso entre Mastercard e Microsoft. A colaboración entre as dúas compañías ten como obxectivo mellorar a experiencia de xogo en xeral e proporcionar aos xogadores produtos innovadores e de primeira liña dixital.

A Xbox Mastercard estará dispoñible inicialmente para os Xbox Insiders cualificados nos 50 estados a partir do 21 de setembro. A tarxeta lanzarase gradualmente ao público en xeral nos Estados Unidos en 2024. Os Xbox Insiders elixibles poden solicitar a Xbox Mastercard a través de Xbox Insider. Hub na súa consola Xbox ou nun PC con Windows despois de unirse á vista previa de Xbox Mastercard.

Co lanzamento da Xbox Mastercard, os xogadores de Xbox agora teñen a oportunidade de gañar recompensas e gozar de experiencias únicas mentres se entregan ao seu pasatempo favorito. A medida que a industria dos xogos segue evolucionando, asociacións como esta aportan un valor engadido aos xogadores e melloran a súa viaxe global de xogos.

Fontes:

- Xbox Wire

- Microsoft Advertising

- Declaración oficial de Mastercard

Definicións:

– Xbox Insiders: unha comunidade de usuarios de Xbox que participan nas probas e proporcionan comentarios sobre as próximas funcións e produtos.

– Xbox Game Pass Ultimate: un servizo de subscrición que ofrece acceso a unha ampla biblioteca de xogos de Xbox, incluíndo a subscrición a Xbox Live Gold e o acceso a Xbox Game Pass para PC.

– Gamertag: un nome de usuario ou alias único que usan os usuarios de Xbox para identificarse en xogos multixogador en liña e en varios servizos de Xbox.

– Puntuación de crédito FICO®: unha puntuación de crédito proporcionada por FICO, unha empresa de análise de datos, que avalía a solvencia e a saúde financeira dun individuo.