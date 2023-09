Os investimentos prepáranse para o fin de semana volátil entre as preocupacións de China e a fortaleza do dólar

Os investimentos agardan ansiosamente o final da semana, xa que as preocupacións polas restricións de China aos iPhones e o fortalecemento do dólar seguen facendo sombra sobre os mercados globais. Os informes de que China frea o uso de iPhones por parte dos empregados estatais provocaron un descenso significativo da capitalización de mercado de Apple, con preto de 200 millóns de dólares eliminados en só dous días. Isto tamén afectou ao sector tecnolóxico estadounidense máis amplo e provocou un descenso das accións dos principais provedores de Apple en Asia. Dado que os ingresos de Apple dependen en gran medida de China, onde miles de traballadores están empregados pola empresa e os seus provedores, o impacto destes freos é significativo.

Ao mesmo tempo, a chinesa Huawei Technologies iniciou a preventa do seu novo smartphone, o Mate 60 Pro+, o que se suma ao éxito da capacidade da firma tecnolóxica chinesa para superar as sancións estadounidenses. Isto súmase aínda máis á competencia e aos retos aos que se enfronta Apple no mercado global.

O aumento dos rendementos estadounidenses e as expectativas de tipos de interese elevados sostidos contribuíron á recente fortaleza do dólar. O dólar está en camiño de rexistrar unha oitava semana consecutiva de ganancias fronte a unha cesta de moedas. Os estrategas de Forex suxiren que superar a fortaleza do dólar será un reto para a maioría das principais moedas a finais de ano. Isto puxo presión sobre outras moedas, como o yuan terrestre e o ien, co yuan alcanzando un mínimo de 16 anos e o ien preto da liña psicoloxicamente importante de 145 por dólar.

Mentres Europa esperta, os investimentos prepáranse para un final de semana potencialmente volátil. O índice paneuropeo STOXX 600 experimentou unha serie de derrotas de sete días, a peor desde febreiro de 2018. O foco do mercado tamén se trasladará á venda polo miúdo de supermercados francesa, endebedada, Casino despois de que fose excluída do índice de accións SBF-120 de París das principais empresas. .

En xeral, a combinación das preocupacións de China e a fortaleza do dólar creou incerteza e volatilidade nos mercados globais. Os investimentos están observando de preto estes desenvolvementos e o seu impacto potencial en varios sectores e moedas, o que supón un final desafiante para a semana.

Definicións:

– Capitalización de mercado: o valor total en dólares das accións en circulación dunha empresa.

– Forex: O mercado de divisas onde se negocian as moedas.

– Prevenda: A acción de vender un produto antes de que sexa lanzado oficialmente ao público.

– Sector tecnolóxico: a parte do mercado de valores que inclúe empresas centradas en produtos e servizos relacionados coa tecnoloxía.

Fonte: Reuters (Ankur Banerjee)