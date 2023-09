Sensor Tower enfróntase a despedimentos e reestruturación como empresa de intelixencia de mercado

By

Sensor Tower, unha destacada empresa de intelixencia de mercado especializada na economía das aplicacións, sufriu recentemente unha importante redución de persoal, con aproximadamente 40 empregados despedidos. As saídas notables inclúen a executivos de C-suite, como o CMO, o CFO e o director de produtos. Os despedimentos afectaron a varios equipos, entre eles finanzas e mercadotecnia.

Aínda que Sensor Tower confirmou os despedimentos, a compañía non proporcionou detalles específicos, prometendo lanzar unha declaración máis completa nos próximos días. Segundo Melissa Sheer, publicista de Sensor Tower, os cambios forman parte dunha reorganización necesaria para posicionar a empresa para un crecemento e rendibilidade continuados baixo un novo liderado.

Sensor Tower, coñecida por ofrecer datos e información de terceiros a desenvolvedores de aplicacións, marcas, comerciantes e editores, experimentou un crecemento substancial nos últimos anos. En 2020, a compañía recibiu un investimento de 45 millóns de dólares de Riverwood Capital, o que lle permitiu ampliar os seus servizos e a súa base de clientes. A adquisición da empresa de intelixencia de mercado Pathmatics en 2021 reforzou aínda máis a posición de Sensor Tower no mercado.

O sitio web de Sensor Tower destaca as súas asociacións coas principais marcas e firmas, o que serve de testemuño do seu recoñecemento e relevancia na industria. Os seus datos son citados regularmente por publicacións reputadas como The Wall Street Journal, Fortune e Bloomberg.

Desafortunadamente, o ano 2023 foi testemuña de numerosos despedimentos en toda a industria tecnolóxica, que afectaron tanto ás grandes corporacións como ás pequenas startups. Empresas como Google, Amazon, Microsoft e Yahoo recorreron á redución da forza de traballo, reflectindo os retos aos que se enfrontan moitas empresas no panorama económico actual.

