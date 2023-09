Os científicos usan a aprendizaxe automática para predicir novos materiais magnéticos sen elementos críticos

By

Científicos do Laboratorio Nacional de Ames desenvolveron un modelo de aprendizaxe automática para predicir novos materiais magnéticos sen utilizar elementos escasos. Este enfoque innovador céntrase na temperatura de Curie dun material, ofrecendo un camiño máis sostible para futuras aplicacións tecnolóxicas.

Os imáns de alto rendemento, que son cruciais para tecnoloxías como a enerxía eólica, o almacenamento de datos, os vehículos eléctricos e a refrixeración magnética, conteñen tradicionalmente elementos críticos como cobalto e materiais de terras raras. Non obstante, estes materiais son moi demandados e teñen unha dispoñibilidade limitada. Para abordar esta cuestión, os investigadores do Laboratorio Nacional de Ames pretenderon deseñar novos materiais magnéticos con materiais críticos reducidos.

A aprendizaxe automática, un subconxunto da intelixencia artificial, xogou un papel crucial nesta investigación. O equipo utilizou datos experimentais e modelos teóricos para adestrar o seu algoritmo de aprendizaxe automática. A temperatura de Curie, que é a temperatura máxima á que un material mantén o seu magnetismo, serviu como parámetro vital para predicir novos materiais magnéticos.

O desenvolvemento do modelo de aprendizaxe automática foi un esforzo para utilizar a ciencia fundamental no campo. Ao adestrar o modelo con materiais magnéticos coñecidos, os investigadores estableceron unha relación entre as características da estrutura electrónica e atómica e a temperatura de Curie. Isto permitiu ao modelo predecir materiais candidatos potenciais.

Para validar o modelo, o equipo centrouse en compostos a base de cerio, circonio e ferro. Os investigadores sintetizaron e caracterizaron con éxito estes materiais, e o modelo de aprendizaxe automática predixo con precisión a súa temperatura de Curie. Este resultado exitoso representa un paso significativo para crear un método de alto rendemento para o deseño de novos imáns permanentes.

O uso da aprendizaxe automática no descubrimento de novos materiais magnéticos ofrece unha alternativa sostible e eficiente ao enfoque experimental tradicional. Ao aforrar tempo e recursos, este enfoque abre o camiño para o desenvolvemento de imáns de alto rendemento utilizando abundantes compoñentes domésticos. Os investigadores do Laboratorio Nacional de Ames comprométense a escribir a aprendizaxe automática baseada na física para un futuro sostible.

