Falece Sheldon Menery, creador de Magic: The Gathering's Commander Format

Sheldon Menery, o creador de Commander, o estilo de xogo máis popular para o xogo de cromos Magic: The Gathering, faleceu despois dunha batalla de sete anos contra o cancro. A esposa de Menery, Gretchyn Melde, anunciou o seu falecemento pacífico en Facebook, que foi seguido por un derramamento de condolencias da comunidade de xogos de mesa.

Commander é un formato multixogador de Magic que permite a tres ou máis xogadores participar con barallas únicas de 100 cartas e un personaxe líder singular. Deseñado orixinalmente como un xogo para dous xogadores, Commander ofrece un estilo de xogo máis informal e fomenta a expresión creativa. O propio Menery tiña un mazo de sinatura chamado "You Did This To Yourself", que utilizaba as cartas dos adversarios como armas contra eles.

O formato Commander xurdiu a partir do formato Elder Dragon Highlander (EDH), que atopou Menery durante o seu tempo no exército. Como xuíz de alto rango no Magic Pro Tour, Menery xogou un papel fundamental no perfeccionamento e expansión da variante EDH, e finalmente estableceu o órgano de goberno do formato, coñecido como The Commander Rules Committee. Esta organización de voluntarios, en colaboración con Wizards of the Coast, a editorial de Magic: The Gathering, ofrece orientación sobre axustes de regras, tarxetas prohibidas e novas tarxetas para o formato Commander.

Menery viu a Commander como unha ruptura da competitiva Magic e fixo fincapé na súa capacidade para compartir e gozar cos amigos. As súas contribucións a Magic estendéronse máis aló do formato Commander. Foi fundamental na configuración do programa de xuíces e serviu como xuíz competitivo de Magic de nivel 5. Menery tamén foi un prolífico escritor e creador de contidos, compartindo a súa experiencia a través de artigos, vídeos e podcasts.

Wizards of the Coast expresaron a súa profunda tristeza pola perda de Sheldon Menery e recoñeceron as súas importantes contribucións á comunidade Magic. Eloxiaron a Menery como pioneira, influenciadora e membro venerado da comunidade de Magic: The Gathering. Deixa un legado perdurable a través do seu traballo no formato Commander e da súa dedicación a facer do xogo unha experiencia acolledora e agradable para xogadores de todas as orixes.

O impacto de Sheldon Menery na comunidade Magic non se pode exagerar. Será lembrado pola súa amabilidade, xenerosidade e paixón polo xogo. A súa perda é profundamente sentida por aqueles que o coñeceron, e o seu legado seguirá vivindo a través de incontables xogadores.

Fontes: Facebook, Polygon