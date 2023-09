O venda polo miúdo de luxo danés mellora a xestión de pedidos para unha experiencia de compra perfecta

By

Tecsys Inc., un provedor líder de software de xestión de cadeas de subministración e comercio omnicanal, colaborou con Magasin du Nord, unha coñecida cadea de grandes tendas danesas, para elevar as súas capacidades de xestión de pedidos. Ao utilizar o software de xestión de pedidos compoñente de Tecsys, Omni™ OMS, Magasin du Nord pode ofrecer aos seus clientes unha experiencia de compra unificada que integra perfectamente as canles en tenda e en liña.

Magasin du Nord, con máis de 150 anos de experiencia no mercado escandinavo, recoñece a necesidade de adaptarse ao panorama do consumidor en evolución. Coas capacidades modulares de Omni™ OMS de Tecsys, o comerciante pode atender ás demandas cambiantes dos seus clientes e reforzar as súas operacións de back-end para unha execución eficiente de pedidos.

Ao aproveitar a flexibilidade da plataforma Tecsys, Magasin du Nord pode adaptar as súas canles de venda ás preferencias da súa clientela. Isto inclúe ofrecer opcións como a recollida de taquillas, facer clic e recoller e servizos de envío a domicilio. Os algoritmos intelixentes de Omni™ OMS tamén permiten o enrutamento de pedidos óptimo en función de categorías de produtos e datos de inventario, garantindo un cumprimento eficiente respectando as preferencias do cliente.

A colaboración entre Tecsys e Magasin du Nord reflicte o compromiso do comerciante de ofrecer experiencias de compra personalizadas. A implementación de Omni™ OMS permite que Magasin du Nord proporcione actualizacións de inventario en tempo real e dispoñibilidade de stock precisa en todas as plataformas de venda. Este nivel de transparencia mellora a satisfacción do cliente e establece un punto de referencia para a excelencia omnicanal.

Adam Krajewski, vicepresidente de Servizos Profesionais de Tecsys, destaca a exitosa modernización da informática loxística en Magasin du Nord. Destaca a vantaxe competitiva que obtén o minorista grazas ás capacidades de xestión de pedidos de referencia proporcionadas por Omni™ OMS. A partir deste éxito, a asociación entre Tecsys e Magasin du Nord ten como obxectivo seguir establecendo novos estándares para a industria do comercio polo miúdo.

A colaboración de Magasin du Nord con Tecsys representa unha visión estratéxica executada con precisión técnica. Como unha empresa que estivo á vangarda en ofrecer experiencias extraordinarias aos clientes durante máis dun século, Magasin du Nord comprométese a mellorar aínda máis o seu legado de excelencia co apoio de Tecsys.

