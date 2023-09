A Humane Society for Tacoma & Pierce County mellora a accesibilidade do sitio web con Recite Me Assistive Technology

A Humane Society for Tacoma & Pierce County deu un paso cara á inclusión ofrecendo unha experiencia en liña inclusiva a través da tecnoloxía de asistencia Recite Me. Esta medida ten como obxectivo eliminar as barreiras e proporcionar acceso a contidos e servizos en liña para todos os visitantes do sitio web.

En liña coa estratexia de diversidade e inclusión do refuxio, as novas ferramentas de accesibilidade e apoio lingüístico permiten aos visitantes personalizar a súa experiencia dixital. Isto é especialmente beneficioso para persoas con discapacidade, dificultades de aprendizaxe, discapacidade visual e aqueles cuxa primeira lingua non é o inglés. Estas ferramentas atenden as necesidades de máis do 25% da poboación que poden atopar obstáculos ao navegar pola web do refuxio.

A barra de ferramentas de asistencia Recite Me, que aparece no sitio web da Humane Society for Tacoma & Pierce County, ofrece unha serie de funcións. Estes inclúen a funcionalidade de lectura de pantalla, varias axudas de lectura, opcións de estilo personalizables e unha función de tradución en directo baixo demanda. Con soporte para máis de 100 idiomas, incluíndo 65 opcións de texto a voz, a barra de ferramentas garante que todos os visitantes poidan acceder á información e aos servizos do refuxio sen problemas.

Leslie Dalzell, CEO da Humane Society for Tacoma & Pierce County, subliña a importancia de crear un ambiente inclusivo onde os membros da comunidade se sintan benvidos e incluídos. A incorporación da barra de ferramentas amplía o alcance dos seus servizos de asistencia e axuda a manter máis mascotas e familias unidas.

No mundo dixital actual, as barreiras de acceso poden prexudicar ás persoas que carecen das ferramentas necesarias para navegar polo contido en liña de forma eficaz. Ross Linnett, fundador e CEO de Recite Me, subliña a importancia de ofrecer unha experiencia en liña inclusiva que satisfaga as necesidades de todas as persoas. Con máis organizacións que adoptan ferramentas de accesibilidade, é máis fácil para aqueles que se enfrontan a barreiras en liña acceder á información e aos servizos sen problemas.

Para explorar a ferramenta de apoio á accesibilidade do refuxio, visite o sitio web da Humane Society for Tacoma & Pierce County e prema na opción "Ferramentas de accesibilidade" na parte superior dereita da páxina.

Fontes: The Humane Society for Tacoma & Pierce County