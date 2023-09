La-Z-Boy céntrase na atención ao cliente para manterse competitivo

La-Z-Boy, a emblemática marca de mobles, contratou a Jorge Calvachi como director de información para establecer unha función de información sobre o consumidor por primeira vez nos seus case 100 anos de historia. Calvachi considera que a nova vantaxe competitiva en calquera industria, incluído o do moble, é a orientación ao consumidor.

Un desafío ao que se enfronta La-Z-Boy é que ten múltiples puntos de contacto cos consumidores a través de varias canles, e a experiencia do cliente adoita ser híbrida. Calvachi descubriu que os consumidores tardan máis en facer unha compra de mobles, sendo a navegación en liña seguida de probas de comodidade na tenda unha parte importante da viaxe. Non obstante, as experiencias entre o dixital e na tenda non foron consistentes.

Para abordar este desafío, Calvachi está a crear un centro de experiencia do cliente coa axuda de InMoment, unha empresa de experiencia do cliente. Agregarán datos de canles dixitais como punto de partida e incorporarán aos poucos datos doutros puntos de contacto. O obxectivo é ter unha visión holística da viaxe do cliente para tomar mellores decisións organizativas.

Aínda que a implementación técnica pode non ser difícil, impulsar a adopción da solución dentro dunha organización de longa data é o verdadeiro desafío. Calvachi e InMoment céntranse en conseguir a aceptación das partes interesadas para garantir unha implementación exitosa.

A medida definitiva do éxito de La-Z-Boy é proporcionar unha experiencia total para o cliente, en lugar de centrarse só nas conversións e no crecemento dos ingresos.

